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छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार, कार्रवाई और सजा, पक्ष विपक्ष के बीच आरोपों की जंग, बड़ा सवाल कैसे लगेगी लगाम

रायपुर : सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं और जनता की गाढ़ी कमाई पर किस तरह सेंध लग रही है. छत्तीसगढ़ में बीजापुर का सड़क निर्माण मामला एक बार फिर इन सवालों को चर्चा के केंद्र में ले आया है. विकास के नाम पर सरकारी धन खर्च होता रहा, लेकिन जमीन पर काम की हकीकत कुछ और ही निकलने के आरोप सामने आए. इस मामले में अधिकारियों पर हुई कार्रवाई ने प्रशासनिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है.

सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और आम नागरिकों को सरकारी कामकाज में अनावश्यक परेशानी से बचाना है.पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी चरम पर था- विष्णुदेव साय,सीएम छग

भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस : विष्णु देव साय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ने का आरोप: सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने बीजेपी पर सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी बढ़ने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि राजस्व, स्कूल शिक्षा और पंचायत विभाग में आम लोगों को अपने काम कराने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.उन्होंने नामांतरण, जमीन के सीमांकन, रिकॉर्ड में सुधार और डायवर्जन जैसे राजस्व संबंधी कामों में कथित लेन-देन के साथ सरकारी कर्मचारियों के तबादलों में कमीशनखोरी का मुद्दा भी उठाया.

यदि जांच में गड़बड़ी सामने आई है, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. सरकार से राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बजाय विभागीय जवाबदेही तय करने की मांग की है. सरकार को यह भी देखना चाहिए कि निर्माण कार्यों की निगरानी, गुणवत्ता परीक्षण और भुगतान की प्रक्रिया में गड़बड़ी कैसे हुई- दीपक बैज,पीसीसी चीफ

सड़क निर्माण की जिम्मेदारी सरकारी विभागों की : दीपक बैज बीजापुर सड़क मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उनका कहना है कि सड़क निर्माण, उसकी गुणवत्ता और काम की निगरानी की जिम्मेदारी संबंधित सरकारी विभागों और अधिकारियों की होती है.

बीजापुर में 13 अधिकारी निलंबित, पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश सड़क निर्माण मामले की जांच के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाई की गई है.कुल 13 अधिकारियों को निलंबित किया गया है.इनमें तीन कार्यपालन अभियंता, छह सहायक अभियंता और चार उप अभियंता शामिल हैं. बीजापुर मामले में कार्रवाई का विवरण • जांच के दायरे में सड़कें : 24 • कथित अतिरिक्त भुगतान : 19 करोड़ रुपये से अधिक • निलंबित कार्यपालन अभियंता : 3 • निलंबित सहायक अभियंता : 6 • निलंबित उप अभियंता : 4 • कुल निलंबित अधिकारी : 13 • पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

एक ठेकेदार की ओर से भुगतान कम होने की शिकायत के बाद मामले की जांच की गई. जांच में कुछ सड़कों पर वास्तविक निर्माण और भुगतान के बीच अंतर सामने आने की बात कही गई. अब अधिकारियों और ठेकेदारों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम

बीजापुर सड़क मामला बना सियासी टकराव की वजह बीजापुर में सड़क निर्माण से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधा है. उनके मुताबिक, बीजापुर की 24 सड़कों की जांच में निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज जानकारी के बीच अंतर सामने आया है. इस जांच में 19 करोड़ रुपये से अधिक के अतिरिक्त भुगतान की बात कही गई है. विजय शर्मा का आरोप है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कुछ जगहों पर अधूरे निर्माण कार्यों को रिकॉर्ड में पूरा दिखाया गया और उसके आधार पर भुगतान किया गया. उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य की 60 और 40 प्रतिशत हिस्सेदारी वाली योजना के तहत बने सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई.

वहीं, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से जुड़े मामलों की जांच करने वाली ईओडब्ल्यू और एसीबी के रिकॉर्ड प्रदेश की एक दूसरी तस्वीर सामने रखते हैं. कहीं सरकारी काम के बदले रिश्वत का आरोप है, तो कहीं योजनाओं के क्रियान्वयन और भुगतान में अनियमितताओं का मामला. इन मुद्दों पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. इन सवालों के जवाब पक्ष-विपक्ष के बयानों और उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के आधार पर जानने की कोशिश करते हैं.







जांच और अभियोजन की अनुमति पर 45 दिन में निर्णय : रामविचार नेताम



मंत्री रामविचार नेताम ने भ्रष्ट अधिकारियों से जुड़े मामलों में जांच और अभियोजन की अनुमति को लेकर 45 दिनों के भीतर निर्णय लेने की बात कही है.उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह संकेत दिया कि ऐसे मामलों में फाइलों को लंबे समय तक लंबित नहीं रखा जाना चाहिए.दरअसल, भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के बाद अभियोजन की अनुमति से जुड़ी प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होती है. अनुमति मिलने में देरी होने पर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ने में समय लग सकता है. मंत्री के बयान का उद्देश्य इस प्रक्रिया को समयबद्ध बनाना बताया गया है.







शिकायत के सत्यापन के बाद होती है ट्रैप कार्रवाई : एसीबी



एसीबी और ईओडब्ल्यू प्रमुख अमरेश मिश्रा के मुताबिक, भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने के बाद सीधे ट्रैप कार्रवाई नहीं की जाती,सबसे पहले शिकायत का सत्यापन किया जाता है.शिकायत में पर्याप्त आधार और आवश्यक तथ्य मिलने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाती है.

रिश्वत मांगने से जुड़ी शिकायतों में विशेष ट्रैप टीम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है.शिकायत की पुष्टि और आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद टीम कार्रवाई करती है.इसका उद्देश्य रिश्वत लेते हुए संबंधित लोकसेवक को पकड़ना और मामले को कानूनी प्रक्रिया तक पहुंचाना है- अमरीश मिश्रा,प्रमुख एसीबी छग

भ्रष्टाचार के मामलों में अलग-अलग जांच का दायरा



राज्य में आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच में ईओडब्ल्यू और एसीबी की भूमिका महत्वपूर्ण है.एसीबी के सामने रिश्वत मांगने और लेने से जुड़ी शिकायतों पर ट्रैप कार्रवाई के मामले आते हैं। वहीं ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों की जांच करती है.

क्या कहते हैं एसीबी के आंकड़े ?

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रिश्वतखोरों पर शिकंजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

साल दर साल बढ़ता एसीबी का शिकंजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ये आंकड़े एसीबी की ट्रैप कार्रवाई से संबंधित हैं. इन्हें राज्य में भ्रष्टाचार के सभी मामलों की कुल संख्या नहीं माना जा सकता. यह उन मामलों का विवरण है, जिनमें रिश्वतखोरी की शिकायत पर ट्रैप कार्रवाई की गई. एसीबी के रिकॉर्ड में वर्ष 2025 के दौरान सबसे अधिक 60 ट्रैप प्रकरण दर्ज किए गए. इस वर्ष 71 शासकीय अधिकारी और कर्मचारी गिरफ्तार किए गए. वहीं 2024 में 44 प्रकरणों में 57 लोगों की गिरफ्तारी दर्ज है.-सजा के आंकड़े : छह मामलों में दोषसिद्धिएसीबी के रिकॉर्ड में वर्ष 2021 में 2 मामलों में सजा दर्ज है. साल 2022 में भी 2 मामलों में सजा हुई. वहीं वर्ष 2024 में 2 मामलों में सजा दर्ज की गई है.वर्षवार सजा का विवरण :• 2021 : 2 मामले• 2022 : 2 मामले • 2023 : 0 मामले • 2024 : 2 मामले • 2025 : 0 मामले • 2026 में 28 मई तक : 0 मामले कुल : 6 मामले ट्रैप प्रकरण, गिरफ्तारी और सजा अलग-अलग कानूनी पड़ाव हैं. किसी मामले में गिरफ्तारी होने का अर्थ यह नहीं है कि उसमें उसी समय दोषसिद्धि भी हो गई। सजा न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी होने के बाद होती है.विभागवार एसीबी की कार्रवाईएसीबी के उपलब्ध विभागवार आंकड़ों में राजस्व विभाग सबसे ऊपर है जमीन से जुड़े काम, नामांतरण, सीमांकन और राजस्व रिकॉर्ड में सुधार जैसे मामलों में रिश्वत की शिकायतें सामने आती रही हैं• राजस्व विभाग : 56 मामले, 67 लोग गिरफ्तार • स्कूल शिक्षा विभाग : 20 मामले, 25 लोग गिरफ्तार • पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग : 14 मामले, 15 लोग गिरफ्तार • गृह एवं पुलिस विभाग : 10 मामले, 13 लोग गिरफ्तार • नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग : 7 मामले, 10 लोग गिरफ्तार



किन कामों के लिए मांगी गई रिश्वत



एसीबी के उपलब्ध विवरण में रिश्वत मांगने के पीछे कई तरह के सरकारी कामों का उल्लेख है। इनमें निर्माण कार्यों के भुगतान से लेकर जमीन संबंधी प्रक्रियाएं और पेंशन जैसे मामले शामिल हैं।



काम के आधार पर दर्ज मामले



• निर्माण कार्यों के भुगतान से जुड़े मामले : 14

• जमीन सीमांकन से जुड़े मामले : 8

• नामांतरण से जुड़े मामले : 8

• राजस्व रिकॉर्ड में सुधार : 8

• मुआवजे से जुड़े मामले : 6

• पेंशन और ग्रेच्युटी से जुड़े मामले : 5



इन आंकड़ों में निर्माण कार्यों के भुगतान और जमीन संबंधी प्रक्रियाओं से जुड़े मामले प्रमुखता से सामने आते हैं। आम नागरिकों के राजस्व और पेंशन संबंधी काम भी रिश्वतखोरी की शिकायतों में शामिल रहे हैं।



जिलावार आंकड़े : सूरजपुर में सबसे ज्यादा ट्रैप मामले









जिला वार ACB की कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)





गिरफ्तारी से सजा तक , कानूनी प्रक्रिया भी अहम



एसीबी के आंकड़ों में 154 ट्रैप प्रकरणों के मुकाबले 193 अधिकारी-कर्मचारियों की गिरफ्तारी और 6 मामलों में सजा का विवरण दिया गया है। इन आंकड़ों को समझते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि गिरफ्तारी के बाद जांच, अभियोजन और न्यायालयीन सुनवाई की प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में आगे बढ़ती है।भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का आकलन केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि कितने लोगों को पकड़ा गया। यह भी देखना जरूरी है कि कितने मामलों में जांच पूरी हुई, कितनों में अभियोजन की अनुमति मिली, कितने मामलों में चालान पेश हुआ और कितने मामलों में न्यायालय से सजा हुई।इस बीच छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं।





नोट:-

1.भ्रष्टाचार के आंकड़े एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) से प्राप्त.

2. विजय शर्मा और दीपक बैज का बयान बीजापुर सड़क करप्शन को लेकर

4.सीएम विष्णुदेव साय,राम विचार नेताम, सुरेंद्र वर्मा और अमरेश मिश्रा बयान पूर्व में दिए गए हैं.



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