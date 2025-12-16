ETV Bharat / state

टिब्बी एथेनॉल फैक्ट्री विवाद पर महापंचायत से पहले इंटरनेट बंद, भूपेंद्र यादव से मिले विपक्षी सांसद

टिब्बी एथेनॉल फैक्ट्री विवाद पर फिर किसानों ने महापंचायत का ऐलान कर दिया है.

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले सांसद
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले सांसद (Source : MP Kuldeep Indora)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 16, 2025 at 11:43 AM IST

|

Updated : December 16, 2025 at 12:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हनुमानगढ़ : जिले के टिब्बी इलाके के राठीखेड़ा गांव में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण को लेकर प्रशासन और किसानों के बीच तनाव बना हुआ है. सोमवार को जिला प्रशासन और किसान नेताओं के बीच हुई वार्ता में कोई सहमति नहीं बन सकी, जिसके बाद किसानों ने 17 दिसंबर को जंक्शन धान मंडी में महापंचायत आयोजित करने का ऐलान किया है. पहले यह महापंचायत जिला कलेक्ट्रेट पर प्रस्तावित थी, लेकिन अब स्थान बदल दिया गया है.

महापंचायत और संभावित कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन हनुमानगढ़ जिले में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है. प्रशासन के आदेश के अनुसार बुधवार दोपहर 12 बजे तक जिलेभर में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी. पुलिस और प्रशासन महापंचायत को लेकर अलर्ट मोड पर हैं. किसान संगठन गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं. किसान संगठनों का आरोप है कि एथेनॉल फैक्ट्री से क्षेत्र के जल संसाधनों, पर्यावरण और कृषि पर नकारात्मक असर पड़ेगा, जिसे लेकर स्थानीय किसानों में भारी आक्रोश है.

भूपेंद्र यादव से मिले विपक्षी सांसद (Source : MP Kuldeep Indora)

पढ़ें. हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री पर बवाल, क्यों भड़का इतना बड़ा संघर्ष ? समझें पूरा मामला

भूपेंद्र यादव से मिले विपक्षी सांसद : एथेनॉल फैक्ट्री विवाद को लेकर प्रदेश में विपक्षी सांसद केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले. श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ से सांसद कुलदीप इंदौरा, चूरू सांसद राहुल कस्वां, बाड़मेर सांसद उमेदाराम बेनीवाल, सीकर सांसद अमराराम, झुंझुनू के सांसद विजेंद्र ओला और भरतपुर की सांसद संजना जाटव ने भी मोर्चा संभाला है. उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर किसानों की आशंकाओं से अवगत कराया. सांसदों ने जल संसाधनों पर संभावित प्रभाव, पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय जनभावनाओं का मुद्दा प्रमुखता से उठाया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसानों के हित, पर्यावरण की सुरक्षा और क्षेत्र की जल-सुरक्षा से कोई समझौता स्वीकार्य नहीं होगा. किसी भी औद्योगिक परियोजना से पहले किसानों की सहमति, पारदर्शी प्रक्रिया और ठोस पर्यावरणीय आकलन अनिवार्य है.

किसान नेता डल्लेवाला ने दिया समर्थन : सोमवार को पंजाब से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल भी हनुमानगढ़ पहुंचे. उन्होंने टिब्बी एथेनॉल फैक्ट्री मामले में घायल हुए किसानों से मुलाकात की और सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता की. इसके बाद टिब्बी पहुंचकर डल्लेवाल ने कहा कि किसानों को बदनाम किया जा रहा है और यह लड़ाई आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ी हुई है. उन्होंने 17 दिसंबर को होने वाली महापंचायत को अपना समर्थन देने की घोषणा की.

Last Updated : December 16, 2025 at 12:03 PM IST

TAGGED:

FARMERS ANNOUNCED PROTEST
PROTEST AGAINST ETHANOL PLANT
HANUMANGARH INTERNET SUSPENDED
हनुमानगढ़ में इंटरनेट बंद
ETHANOL PLANT ROW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.