ETV Bharat / state

Ethanol Controversy: नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी के लिए अजय राय ने की मांग

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने एथेनॉल मिश्रित ईंधन नीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है.उन्होंने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी व पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को तत्काल बर्खास्त कर इस मामले की निष्पक्ष जांच कराये जाने की मांग की है.



पत्र में क्या लिखा: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्र में लिखा है कि उन्होने पूर्व में एथेनॉल मिश्रित ईंधन नीति से जुड़े वैज्ञानिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और उपभोक्ता हितों को देखते हुए पूर्ण पारदर्शिता, स्वतंत्र वैज्ञानिक परीक्षण और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कार्रवाई किए जाने का आग्रह किया था, लेकिन अभी तक न उसका कोई सार्वजनिक जवाब दिया गया और न ही उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया. इसके विपरीत सरकार ई20 के बाद ई85 और ई100 जैसी नीतियों की दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है. इससे यह धारणा और मजबूत हुई है कि भारत में 35 करोड़ से अधिक पंजीकृत वाहनों के उपभोक्ताओं की आशंकाओं और जनहित की घोर उपेक्षा करते हुए इस नीति को हर हाल में आगे बढ़ाना ही सरकार की प्राथमिकता बन गया है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण की नीति के समर्थन में यह कहा गया था कि इससे आयातित तेल पर निर्भरता घटेगी, किसानों को लाभ होगा और उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत सस्ता ईंधन मिलेगा, लेकिन आज एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल भी लगभग उसी मूल्य पर उपलब्ध है जिस मूल्य पर सामान्य पेट्रोल मिलता था. कहा कि आम धारणा है कि अगर पेट्रोल में पानी, मिट्टी का तेल या अन्य पदार्थ की मिलावट पाई जाती थी तो संबंधित पेट्रोलपम्प उत्तरदायी होता था. आज जब एथेनॉल मिश्रण स्वयं तेल कंपनियां कर रही हैं तो किसी वाहन में तकनीकी समस्या, माइलेज में कमी या इंजन को क्षति का कोई उत्तरदायी नहीं है. बीमा दावों और वाहन वारंटी को लेकर विवाद पैदा हो रहे हैं.