इटावा में रिश्तों का कत्ल; पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी पति की हत्या, दो मासूम बच्चियों को लेकर हत्यारोपी फरार

इटावा : भरथना थाना क्षेत्र के गांव पड़ियापुर गांव में पति-पत्नी के रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना हुई है. प्रेम संबंध में बाधा बनने से नाराज पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर पति को कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी. वारदात के बाद हत्यारोपी पत्नी अपनी दो मासूम बच्चियों को लेकर प्रेमी के साथ फरार हो गई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद हत्यारोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

एसपी ग्रामीण श्रीश चंद्र के मुताबिक भरथना थाना क्षेत्र के गांव पड़ियापुर गांव में युवक की हत्या की सूचना मिली थी. घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पता चला कि गांव में रहने वाले रणवीर सिंह यादव (45) की घर में ही कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी गई है. पूछताछ में परिजनों ने बताया कि वारदात को रणवीर की पत्नी पूजा और उसके प्रेमी अर्पित ने अंजाम दिया है. वारदात के बाद पूजा अपने दोनों बच्चों को लेकर प्रेमी के साथ फरार हो गई है.



