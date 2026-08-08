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इटावा में सीआरपीएफ जवान के घर से लाखों की चोरी, 22 तोले सोने के जेवरात और रुपये ले उड़े चोर

इटावा : थाना इकदिल क्षेत्र के मानिकपुर मोड़ स्थित ग्वालियर रोड पर बने सीआरपीएफ जवान के घर से चोरों ने नगदी समेत लाखों रुपये के जेवरात पार कर दिए. चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है. जिसमें देर रात करीब 1:41 बजे संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे रहा है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

बताया गया कि वर्तमान में सीआरपीएफ दिल्ली में तैनात राहुल तिवारी का थाना इकदिल क्षेत्र के मानिकपुर मोड़ स्थित ग्वालियर रोड पर है. घर पर उनकी पत्नी नीतू तिवारी अपने बच्चे के साथ रहती हैं. नीतू तिवारी के अनुसार वह रात में बच्चे के साथ सोई थीं. सुबह उठकर दूसरे कमरे में पहुंचीं तो सामान बिखरा मिला और गहनों व पैसों वाली अलमारी खुली हुई थी. जांच करने पर पता चला कि अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात और रुपये गायब थे.





घटना की सूचना पर सीओ सिटी अवनीश कुमार सिंह, थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान, फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉयड मौके पर पहुंचा. टीम ने साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू की. मौके पर घर के पीछे लगे एक पिलर पर साड़ी बंधी मिली है. आशंका है कि चोर उसी के सहारे मकान से नीचे उतरे. इकदिल थाना अध्यक्ष विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि सभी पहलुओं पर जांच कर जल्द ही घटना का अनावरण किया जाएगा





