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इटावा में पौधरोपण योजना की खुली पोल; तहसील के कमरे में सूख रहे पौधे, कागजों में करोड़ों खर्च

कागजों में करोड़ों पौधे लगाने के दावे और जमीनी हकीकत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

इटावा: उत्तर प्रदेश में हर साल वृक्षारोपण अभियान पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं और बड़ी संख्या में पौधे लगाए जाते हैं. सरकार पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 'एक पेड़ मां के नाम' जैसे अभियान भी चला रही है.

लेकिन पौधे लगाने के बाद उनकी देखभाल कितनी हो रही है, इस पर सवाल उठने लगे हैं. इटावा तहसील में एक कमरे के अंदर पौधे सूखे और मुरझाए नजर आए, जिसके बाद पौधरोपण अभियान की निगरानी और रखरखाव व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं.

प्रशासनिक लापरवाही पर उठ रहे सवाल. (Video Credit: ETV Bharat) तहसील के कमरे में सूखते मिले पौधे: ईटीवी भारत की टीम ने इटावा तहसील में पौधों की स्थिति देखी, जहां कई पौधे सूखे और मुरझाए नजर आए. पौधरोपण योजना के तहत लगाए गए इन पौधों की हालत सामने आने के बाद उनकी देखभाल को लेकर सवाल उठने लगे हैं. पौधे लगाने के साथ उनकी नियमित सिंचाई और सुरक्षा भी जरूरी है, ताकि वे विकसित होकर पेड़ बन सकें. ऐसे में सवाल है कि अगर पौधे लगाने के बाद उनकी देखभाल नहीं हुई, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियान का उद्देश्य कैसे पूरा होगा. 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के बीच उठे सवाल: सरकार पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के लिए ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान चला रही है. इस अभियान का उद्देश्य लोगों को पौधे लगाने और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करना है. लेकिन इटावा तहसील में पौधों के सूखने का मामला सामने आने के बाद योजना के क्रियान्वयन और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं. अब यह जानना जरूरी है कि पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी किस विभाग या अधिकारी के पास थी और उनकी नियमित निगरानी क्यों नहीं हुई. सांसद जितेंद्र दोहरे संसद में उठाएंगे मामला: इटावा तहसील में पौधों के सूखने का मामला सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद जितेंद्र दोहरे ने इसे संसद में उठाने की बात कही है. सांसद ने पौधरोपण अभियान में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि जब सरकार पौधे लगाने के लिए अभियान चला रही है, तो लगाए गए पौधों की देखभाल क्यों नहीं हो रही है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई स्थानों पर पौधरोपण के नाम पर अनियमितताएं हुई हैं और कुछ जगहों पर पौधे लगाए जाने के दावों पर भी सवाल हैं.