इटावा में पौधरोपण योजना की खुली पोल; तहसील के कमरे में सूख रहे पौधे, कागजों में करोड़ों खर्च
इटावा तहसील के कमरे में पौधे सूखने का मामला सामने आया है. सपा सांसद जितेंद्र दोहरे ने इसे संसद में उठाने की बात कही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 7:22 PM IST
इटावा: उत्तर प्रदेश में हर साल वृक्षारोपण अभियान पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं और बड़ी संख्या में पौधे लगाए जाते हैं. सरकार पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 'एक पेड़ मां के नाम' जैसे अभियान भी चला रही है.
लेकिन पौधे लगाने के बाद उनकी देखभाल कितनी हो रही है, इस पर सवाल उठने लगे हैं. इटावा तहसील में एक कमरे के अंदर पौधे सूखे और मुरझाए नजर आए, जिसके बाद पौधरोपण अभियान की निगरानी और रखरखाव व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं.
तहसील के कमरे में सूखते मिले पौधे: ईटीवी भारत की टीम ने इटावा तहसील में पौधों की स्थिति देखी, जहां कई पौधे सूखे और मुरझाए नजर आए. पौधरोपण योजना के तहत लगाए गए इन पौधों की हालत सामने आने के बाद उनकी देखभाल को लेकर सवाल उठने लगे हैं. पौधे लगाने के साथ उनकी नियमित सिंचाई और सुरक्षा भी जरूरी है, ताकि वे विकसित होकर पेड़ बन सकें. ऐसे में सवाल है कि अगर पौधे लगाने के बाद उनकी देखभाल नहीं हुई, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियान का उद्देश्य कैसे पूरा होगा.
'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के बीच उठे सवाल: सरकार पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के लिए ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान चला रही है. इस अभियान का उद्देश्य लोगों को पौधे लगाने और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करना है. लेकिन इटावा तहसील में पौधों के सूखने का मामला सामने आने के बाद योजना के क्रियान्वयन और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं. अब यह जानना जरूरी है कि पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी किस विभाग या अधिकारी के पास थी और उनकी नियमित निगरानी क्यों नहीं हुई.
सांसद जितेंद्र दोहरे संसद में उठाएंगे मामला: इटावा तहसील में पौधों के सूखने का मामला सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद जितेंद्र दोहरे ने इसे संसद में उठाने की बात कही है. सांसद ने पौधरोपण अभियान में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि जब सरकार पौधे लगाने के लिए अभियान चला रही है, तो लगाए गए पौधों की देखभाल क्यों नहीं हो रही है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई स्थानों पर पौधरोपण के नाम पर अनियमितताएं हुई हैं और कुछ जगहों पर पौधे लगाए जाने के दावों पर भी सवाल हैं.
पौधरोपण के नाम पर भ्रष्टाचार के आरोप: सांसद जितेंद्र दोहरे ने तहसील स्तर पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की आशंका जताई है. उन्होंने पौधरोपण अभियान में खर्च होने वाली सरकारी धनराशि और पौधों की वास्तविक स्थिति की जांच की जरूरत पर सवाल उठाए हैं. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और मामले की जांच के निष्कर्ष भी सामने आना बाकी हैं. ऐसे में यह जरूरी है कि पौधरोपण के रिकॉर्ड, खर्च और मौके पर मौजूद पौधों की स्थिति का मिलान किया जाए.
पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी किसकी: इटावा तहसील में पौधों के सूखने का मामला सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल उनकी देखभाल को लेकर है. क्या पौधों को नियमित रूप से पानी दिया जा रहा था और क्या संबंधित अधिकारियों या कर्मचारियों ने उनकी निगरानी की थी? क्या पौधरोपण के लिए खर्च की गई सरकारी धनराशि का सही इस्तेमाल हुआ? इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगे.
जिलाधिकारी ने दिया कार्रवाई का आश्वासन: मामले को लेकर जिलाधिकारी सुभ्रांत शुक्ला ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है. अब लोगों की नजर प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है. जरूरत है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और पौधरोपण से जुड़े रिकॉर्ड का सत्यापन किया जाए. साथ ही, पौधों के सूखने के वास्तविक कारणों का पता लगाकर यदि लापरवाही सामने आती है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए.
पौधे लगाने के साथ उनकी देखभाल भी जरूरी: इटावा तहसील में पौधों के सूखने का मामला सरकारी वृक्षारोपण अभियानों की निगरानी और रखरखाव की अहमियत को सामने लाता है. पौधरोपण की सफलता केवल लगाए गए पौधों की संख्या से नहीं, बल्कि उनके जीवित रहने और विकसित होने से तय होती है. ऐसे में प्रशासन के सामने पौधों की देखभाल सुनिश्चित करने और सरकारी खर्च का सही इस्तेमाल साबित करने की चुनौती है. अब देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है और पौधों के सूखने के मामले में जिम्मेदारी तय करने के लिए प्रशासन क्या कदम उठाता है.
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