शिवपाल यादव का बीजेपी और सीएम योगी पर तीखा हमला, बोले- बस थोड़े दिन की बात है...
सरदार पटेल की जयंती के अवसर केके डिग्री इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 9:53 AM IST|
Updated : November 3, 2026 at 10:02 AM IST
इटावा : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने इटावा में बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला है. मुख्यमंत्री योगी द्वारा समाजवादी पार्टी को 'श्राप' बताए जाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के कामों से डरे हुए हैं. बीजेपी को सपा के बढ़ते प्रभाव और उसके कामों से घबराहट हो रही है.
शिवपाल यादव सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर केके डिग्री इंटर कॉलेज पहुंचे थे. यहां उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं और मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा.
शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश और यहां की जनता के लिए बहुत काम किया है. यही वजह है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी से डरती है. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सपा और इंडिया गठबंधन की ताकत से घबराई हुई है. जनता पहले भी बीजेपी को दो-दो बार धूल चटा चुकी है और आने वाले समय में भी उसे जवाब देगी.
सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा कि लोकतंत्र में धरना-प्रदर्शन और रैली करना हर राजनीतिक दल और नागरिक का अधिकार है, लेकिन बीजेपी सरकार लोकतांत्रिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है. सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वालों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है.
शिवपाल यादव ने प्रदेश के युवाओं को लेकर भी बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो पढ़े-लिखे युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया जाएगा. युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना सपा की प्राथमिकता होगी. आखिर में शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, "थोड़े दिन की बात है, ये जाने वाले हैं."
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