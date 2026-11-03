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शिवपाल यादव का बीजेपी और सीएम योगी पर तीखा हमला, बोले- बस थोड़े दिन की बात है...

इटावा पहुंचे शिवपाल यादव. ( Photo Credit : ETV Bharat )

इटावा : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने इटावा में बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला है. मुख्यमंत्री योगी द्वारा समाजवादी पार्टी को 'श्राप' बताए जाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के कामों से डरे हुए हैं. बीजेपी को सपा के बढ़ते प्रभाव और उसके कामों से घबराहट हो रही है.



मीडिया से मुखातिब सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव. (Video Credit : ETV Bharat) शिवपाल यादव सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर केके डिग्री इंटर कॉलेज पहुंचे थे. यहां उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं और मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा.



शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश और यहां की जनता के लिए बहुत काम किया है. यही वजह है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी से डरती है. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सपा और इंडिया गठबंधन की ताकत से घबराई हुई है. जनता पहले भी बीजेपी को दो-दो बार धूल चटा चुकी है और आने वाले समय में भी उसे जवाब देगी.