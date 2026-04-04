इटावा के सैफई में हेलीकॉप्टर जैसा ड्रोन गिरने से हड़कंप, अखिलेश यादव ने भी किया पोस्ट
इटावा जिले के सैफई में निजी कंपनी का बड़ा ड्रोन तकनीकी खराबी के कारण खेत में गिर गया. ड्रोन को देखकर ग्रामीण डर गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 10:43 PM IST
इटावा: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में खेत में एक हेलीकॉप्टर जैसा दिखने वाला बड़ा ड्रोन गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया. यह मामला सैफई क्षेत्र के नंदपुर गांव का है, जहां शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे गेहूं के खेत में अचानक यह उड़ने वाली वस्तु आ गिरी. ड्रोन का आकार और बनावट बिल्कुल छोटे हेलीकॉप्टर जैसी होने के कारण ग्रामीण बुरी तरह घबरा गए और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई.
जैसे ही लोगों ने इस अजीबोगरीब चीज को आसमान से गिरते देखा, तुरंत स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई.
तकनीकी खराबी के कारण रास्ता भटका UAV: सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और सुरक्षा के लिहाज से ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया. प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया यह कोई संदिग्ध वस्तु नहीं बल्कि एक निजी कंपनी का यूएवी (अनमैन्ड एरियल व्हीकल) है. बताया जा रहा है कि इस ड्रोन का इस्तेमाल ट्रेनिंग और प्रोटोटाइप टेस्टिंग के लिए किया जा रहा था. तकनीकी खराबी आने के कारण यह अपने निर्धारित पथ से भटक गया और सैफई हवाई पट्टी के बजाय पास के एक निजी खेत में लैंड हो गया.
ADM इटावा ने टेस्टिंग की जानकारी: इटावा अपर जिलाधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि नागरिक उड्डयन विभाग ने इसके लिए पूर्व अनुमति दी थी. LAT Aerospace कंपनी अपने यूएवी प्रोटोटाइप की टेस्टिंग फ्लाइट सैफई हवाई पट्टी पर कर रही थी.
उड़ान के दौरान ड्रोन ने अपना नियंत्रण खो दिया और अनियंत्रित होकर नंदपुर गांव के पास जा गिरा. हालांकि, इस घटना में किसी भी प्रकार के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन ड्रोन के गिरने से फसल को मामूली क्षति पहुंची है.
अखिलेश यादव ने जताई हैरानी: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस घटना का संज्ञान लेते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट किया. उन्होंने इटावा की इस घटना को हैरान करने वाला बताते हुए ग्रामीणों में व्याप्त दहशत और अफरा-तफरी के माहौल का जिक्र किया.
ड्रोन की हेलीकॉप्टर जैसी आकृति ने लोगों के मन में कई तरह के सवाल पैदा कर दिए थे, जिससे पूरे गांव में कौतूहल बना रहा. प्रशासन ने अब पूरी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है और कंपनी के अधिकारियों को भविष्य में सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं.
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