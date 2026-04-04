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इटावा के सैफई में हेलीकॉप्टर जैसा ड्रोन गिरने से हड़कंप, अखिलेश यादव ने भी किया पोस्ट

सैफई हवाई पट्टी पर हो रही थी टेस्टिंग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

इटावा: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में खेत में एक हेलीकॉप्टर जैसा दिखने वाला बड़ा ड्रोन गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया. यह मामला सैफई क्षेत्र के नंदपुर गांव का है, जहां शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे गेहूं के खेत में अचानक यह उड़ने वाली वस्तु आ गिरी. ड्रोन का आकार और बनावट बिल्कुल छोटे हेलीकॉप्टर जैसी होने के कारण ग्रामीण बुरी तरह घबरा गए और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. जैसे ही लोगों ने इस अजीबोगरीब चीज को आसमान से गिरते देखा, तुरंत स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई. नागरिक उड्डयन विभाग की अनुमति से उड़ रहा था 'हेलीकॉप्टर ड्रोन'. (Video Credit: ETV Bharat) तकनीकी खराबी के कारण रास्ता भटका UAV: सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और सुरक्षा के लिहाज से ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया. प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया यह कोई संदिग्ध वस्तु नहीं बल्कि एक निजी कंपनी का यूएवी (अनमैन्ड एरियल व्हीकल) है. बताया जा रहा है कि इस ड्रोन का इस्तेमाल ट्रेनिंग और प्रोटोटाइप टेस्टिंग के लिए किया जा रहा था. तकनीकी खराबी आने के कारण यह अपने निर्धारित पथ से भटक गया और सैफई हवाई पट्टी के बजाय पास के एक निजी खेत में लैंड हो गया.