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आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चमकेगा इटावा सफारी पार्क, पर्यटन के मानचित्र पर नई पहचान बनाने की तैयारी

सफारी पार्क में पर्यटक बढ़ाएगी ये पहल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

इटावा: इटावा सफारी पार्क को पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूत पहचान दिलाने तथा पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए सफारी प्रशासन लगातार नए प्रयास कर रहा है. यूपीडा के सहयोग से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर विभिन्न स्थानों पर इटावा सफारी पार्क के आकर्षक होर्डिंग लगाए गए हैं.

इसके साथ ही करहल के पास एक्सप्रेसवे के दोनों ओर स्थित फूड प्लाजा पर भी सफारी पार्क के प्रचार से संबंधित होर्डिंग लगाए गए हैं. वहीं, इटावा सफारी पार्क की सॉविनियर शॉप यानी स्मृति चिन्ह दुकान के संचालन की जिम्मेदारी अब मुंबई की हॉट स्टफस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दी गई है.