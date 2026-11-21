आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चमकेगा इटावा सफारी पार्क, पर्यटन के मानचित्र पर नई पहचान बनाने की तैयारी
इटावा सफारी पार्क में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए यूपीडा के सहयोग से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर प्रचार अभियान शुरू किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 8:48 PM IST
इटावा: इटावा सफारी पार्क को पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूत पहचान दिलाने तथा पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए सफारी प्रशासन लगातार नए प्रयास कर रहा है. यूपीडा के सहयोग से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर विभिन्न स्थानों पर इटावा सफारी पार्क के आकर्षक होर्डिंग लगाए गए हैं.
इसके साथ ही करहल के पास एक्सप्रेसवे के दोनों ओर स्थित फूड प्लाजा पर भी सफारी पार्क के प्रचार से संबंधित होर्डिंग लगाए गए हैं. वहीं, इटावा सफारी पार्क की सॉविनियर शॉप यानी स्मृति चिन्ह दुकान के संचालन की जिम्मेदारी अब मुंबई की हॉट स्टफस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दी गई है.
यादगार स्मृति चिन्ह और जागरूकता का संदेश: कंपनी देश के विभिन्न चिड़ियाघरों में टेंडर के माध्यम से सॉविनियर शॉप संचालित करने के साथ-साथ वन्यजीव संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने वाली सामग्री भी उपलब्ध कराती है. अब सफारी पार्क आने वाले पर्यटकों को दुकान में विभिन्न प्रकार के स्मृति चिन्ह उपलब्ध होंगे, जिन्हें पर्यटक अपने भ्रमण की यादगार के रूप में खरीद सकेंगे.
इस व्यवस्था से पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ वन्यजीवों और प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की भी उम्मीद है. सफारी प्रशासन की इन पहल से इटावा सफारी पार्क को पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
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