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इटावा: श्री राधाबल्लभ मंदिर में हरियाली तीज की धूम, हरा-भरा हिंडोला सजाकर हुआ ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार

महिलाओं ने सावन के गीत गाकर नृत्य भी किया. मंदिर परिसर में जय जय श्री राधे व ठाकुर जी के जयघोष गुंजायमान होते रहे.

इटावा: शहर के छैराहा स्थित वृंदावन धाम श्री राधाबल्लभ मंदिर पर शनिवार को हरियाली तीज की धूम रही. यहां पर भगवान राधावल्लभ लाल जी महाराज का आकर्षक श्रृंगार किया गया, वहीं ठाकुर जी के लिए प्रतीकात्मक झूला भी डाला गया था.

ठाकुर जी का विशेष पूजन और भव्य श्रृंगार: ठाकुर जी के चरण सेवक गोपाल प्रकाश चंद गोस्वामी व प्रथम शर्मा ने सुबह गर्भगृह में विराजमान भगवान राधा वल्लभ लाल जी महाराज का विशेष पूजन-अर्चन कर नई हरी पोशाक धारण कराकर आकर्षक श्रृंगार किया. इस मौके पर ठाकुर जी का हरा-भरा विशेष हिंडोला भी सजाया गया था. वहीं मंदिर को फूलों व हरियाली से सजाया गया था. ब्रज में हरियाली तीज का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार यहां पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं.

भजन-कीर्तन और महिलाओं का सांस्कृतिक नृत्य: देर शाम महिला मंडल के द्वारा भजन-कीर्तन के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सावन के गीतों पर महिलाओं व बच्चों के द्वारा जमकर नृत्य भी किया गया. हरियाली तीज पर भगवान के श्रृंगार दर्शन के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रही. गोपाल प्रकाश चंद गोस्वामी ने सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया. हरियाली तीज के संबंध में गोपाल प्रकाश चंद गोस्वामी ने बताया कि सावन अध्यात्म के साथ हरियाली का प्रतीक माना जाता है.

ब्रज परंपरा के अनुसार हिंडोला उत्सव की शुरुआत: हरियाली बेहतर स्वास्थ्य का प्रतीक है. प्रकृति की मनोरम छटा इसी महीने में दिखती है. अध्यात्म की दृष्टि से भी यह महीना उत्तम माना गया है. इस माह में पर्व-त्योहारों की संख्या बढ़ जाती है. समूचे ब्रज में हरियाली तीज से हिंडोला उत्सव की शुरुआत हो जाती है. यह उत्सव सावन भर सबको राधा-कृष्ण की भक्ति में निमग्न रखता है.

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