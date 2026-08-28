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UGC कानून के खिलाफ इटावा में गरजे किसान-नौजवान, आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू करने की मांग

इटावा में UGC कानून के खिलाफ प्रदर्शन. ( Photo Credit : ETV Bharat )