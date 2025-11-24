ETV Bharat / state

CAD के JEN से मारपीट, इटावा प्रधान सहित अन्य पर आरोप, घटना के तीन दिन बाद मामला दर्ज

कोटा : चंबल कमांड एरिया (CAD) के कनिष्ठ अभियंता से मारपीट व गाली गलौच का आरोप भाजपा नेता व इटावा प्रधान रिंकू मीणा और उनके सहयोगियों पर लगा है. घटना के तीन दिन बाद आखिर सोमवार को इटावा थाना पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है. इस पूरे घटनाक्रम पर इटावा थाना अधिकारी संदीप बिश्नोई का कहना है कि मामले में जेईएन नितिन पटेल की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. इस मामले में प्रधान इटावा रिंकू मीणा सहित अन्य कई लोगों को आरोपी बनाया गया है.

जेईएन नितिन पटेल का कहना है कि वे शनिवार को रामपुरिया माइनर पर रेगुलेशन ड्यूटी पर गए थे. जहां पर नहर का मिट्टी डालकर पानी रोका गया था. इसको हटाने के लिए पहले उन्होंने संविदा पर लगे हुए कार्मिक को भेजा था. जिसके साथ लोगों ने मारपीट कर दी थी. इसी की सूचना पर मैं पहुंचा था और पुलिस जाप्ते को भी लेकर गया था. जहां पर पहुंचे प्रधान इटावा रिंकू मीणा ने उनके साथ भी मारपीट की. राज कार्य में भी बाधा पहुंचाई है. मैंने राजकार्य में बाधा, लोक सेवक से मारपीट, गाली गलौज, लोक सेवक को कार्य से रोकना सहित अन्य धाराओं में शिकायत दी थी. इस मामले में कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर का कहना है कि घटना की जानकारी जैसे ही उन्हें मिली थी. उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी. थानाधिकारी को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे, जिस पर ही प्रकरण दर्ज किया गया है.

