ETV Bharat / state

पुलिस हॉकी प्रतियोगिता-2026; इटावा का रहा दबदबा, पुरुष-महिला दोनों वर्गों में चैंपियन बनी पुलिस टीम

अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर अनुपम कुलश्रेष्ठ ने विजेता एवं उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को ट्रॉफी, पदक एवं पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया.

इटावा की महिला टीम बनी चैंपियन.
इटावा की महिला टीम बनी चैंपियन. (Photo Credit; Etawah Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 8:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

इटावा : महात्मा ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित कानपुर जोन की 28वीं अन्तर्जनपदीय पुलिस हॉकी प्रतियोगिता-2026 का गुरुवार को भव्य समापन हुआ. अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर अनुपम कुलश्रेष्ठ ने विजेता एवं उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को ट्रॉफी, पदक एवं पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया.

प्रतियोगिता में कानपुर जोन के नौ जनपदों इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहगढ़, कन्नौज, जालौन, झांसी एवं ललितपुर की पुलिस टीमों ने प्रतिभाग किया. प्रतियोगिता में इटावा पुलिस के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों की चल वैजयन्ती अपने नाम कर जिले का गौरव बढ़ाया.

महिला वर्ग के रोमांचक फाइनल मुकाबले में इटावा पुलिस ने जालौन को 2-1 गोल से हराकर विजेता का खिताब जीता. वहीं पुरुष वर्ग के फाइनल में इटावा ने कानपुर नगर को 3-2 गोल से पराजित कर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया.

समापन समारोह में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने मुख्य अतिथि का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया. अपर पुलिस महानिदेशक ने सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन, अनुशासन, जुझारूपन और खेल भावना की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में प्रतियोगिता का सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन कराया गया. इटावा पुलिस टीम के खिलाड़ियों के नियमित अभ्यास और प्रशिक्षण में पीटीआई जयवीर एवं अमोल सिंह का मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन महत्वपूर्ण रहा.

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर अभयनाथ त्रिपाठी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीशचन्द्र, सभी क्षेत्राधिकारी, प्रतिसार निरीक्षक सहित पुलिस अधिकारी-कर्मचारी एवं विभिन्न जनपदों के खिलाड़ी मौजूद रहे.

यह भी पढ़ें : बहराइच में पकड़ा गया 9 साल का तेंदुआ, 30 दिन में छठवां रेस्क्यू, वन विभाग की अपील- अकेले खेत में न जाएं

TAGGED:

POLICE HOCKEY TOURNAMENT 2026
ETAWAH POLICE TEAM CHAMPIONS
HOCKEY TOURNAMENT ETAWAH
इटावा पुलिस टीम बनी चैंपियन
ETAWAH NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.