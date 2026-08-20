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पुलिस हॉकी प्रतियोगिता-2026; इटावा का रहा दबदबा, पुरुष-महिला दोनों वर्गों में चैंपियन बनी पुलिस टीम

इटावा : महात्मा ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित कानपुर जोन की 28वीं अन्तर्जनपदीय पुलिस हॉकी प्रतियोगिता-2026 का गुरुवार को भव्य समापन हुआ. अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर अनुपम कुलश्रेष्ठ ने विजेता एवं उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को ट्रॉफी, पदक एवं पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया.

प्रतियोगिता में कानपुर जोन के नौ जनपदों इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहगढ़, कन्नौज, जालौन, झांसी एवं ललितपुर की पुलिस टीमों ने प्रतिभाग किया. प्रतियोगिता में इटावा पुलिस के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों की चल वैजयन्ती अपने नाम कर जिले का गौरव बढ़ाया.

महिला वर्ग के रोमांचक फाइनल मुकाबले में इटावा पुलिस ने जालौन को 2-1 गोल से हराकर विजेता का खिताब जीता. वहीं पुरुष वर्ग के फाइनल में इटावा ने कानपुर नगर को 3-2 गोल से पराजित कर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया.

समापन समारोह में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने मुख्य अतिथि का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया. अपर पुलिस महानिदेशक ने सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन, अनुशासन, जुझारूपन और खेल भावना की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया.