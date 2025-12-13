ETV Bharat / state

गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद आत्महत्या करने जा रहा था BSC छात्र, मेटा अलर्ट पर 15 मिनट में पुलिस ने बचाई जान

इटावा का रहने वाला युवक सोशल मीडिया आत्महत्या करने की बात लिखी थी, लखनऊ मुख्यालय में अलर्ट मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची

मेटा अलर्ट से बची युवक की जान.
मेटा अलर्ट से बची युवक की जान. (सांकेतिक)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 6:33 PM IST

इटावा: सोशल मीडिया पर आत्महत्या से जुड़ी पोस्ट को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस एक बार फिर जीवन रक्षक साबित हुई. मेटा के अलर्ट पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इटावा पुलिस ने महज 15 मिनट में मौके पर पहुंचकर 20 वर्षीय बीएससी छात्र की जान बचा ली.

इटावा पुलिस मीडिया सेल ने बताया कि 12 दिसंबर को थाना जसवंतनगर क्षेत्र निवासी 20 वर्षीय बीएससी छात्र ने इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो के साथ रस्सी दिखाते हुए “माफ करना आप सब लोग” लिखकर स्टोरी डाली. रात 10 बजकर 16 मिनट पर मेटा कंपनी से यह अलर्ट पुलिस महानिदेशक मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया सेंटर को प्राप्त हुआ.

मुख्यालय से प्राप्त मोबाइल नंबर और लोकेशन के आधार पर सूचना इटावा पुलिस को दी गई. थानाध्यक्ष कमल भाटी अपनी टीम के साथ मात्र 15 मिनट में युवक के घर पहुंच गए. परिजनों से पता चला कि युवक घर से निकल चुका है. पुलिस ने युवक तलाश शुरू की तो वह जंगल की ओर रस्सी हाथ में लिए जाते दिखा. पुलिस तुरंत उसके पास पहुंची और समझा-बुझाकर वापस ले आई.

थानाध्यक्ष जसवंतनगर कमल भाटी ने बताया कि युवक ने पूछताछ में बताया कि गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के कारण वह मानसिक अवसाद में था. इस वजह से यह कदम उठाने जा रहा था. पुलिस ने उसे समझाया और सहानभूति दी. काउंसलिंग के बाद युवक ने भविष्य में ऐसा कदम न उठाने का आश्वासन दिया. युवक के परिजनों ने पुलिस की तत्परता, संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई के लिए आभार प्रकट किया.

इटावा पुलिस मीडिया सेल के मुताबिक, 2022 से लागू व्यवस्था के तहत फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आत्महत्या संबंधी पोस्ट की जानकारी मेटा द्वारा ई-मेल और फोन के माध्यम से पुलिस को दी जाती है. मेटा अलर्ट से 1 जनवरी 2023 से 10 दिसंबर 2025 तक 1720 लोगों की जान उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा बचाई जा चुकी है.

