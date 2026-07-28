इटावा पुलिस ने मुठभेड़ में हत्या के आरोपी को गिरफ़्तार किया, दोनों पैरों में लगी गोली
आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, डंडा, अवैध 315 बोर तमंचा, तीन जिंदा कारतूस बरामद.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 9:02 PM IST
इटावा/बागपत: बकेवर थाना क्षेत्र के ग्राम चिकनी में हुई हत्या के मामले का पुलिस ने महज दो घंटे के भीतर खुलासा कर, मुख्य आरोपी को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और डंडा समेत अवैध 315 बोर तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है. पुलिस ने घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है.
दूसरा तरफ, बागपत में गौकशी की तैयारी कर रहे तीन इनामी बदमाशों की सिंघावली अहीर थाना पुलिस से मंगलवार को मुठभेड़ हो गई. पुलिस फायरिंग में तीनों बदमाश घायल हो गए. घटना स्थल से पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मौके से गौवंश के साथ हथियार और गौकशी के उपकरण बरामद किए हैं.
एसपी ग्रामीण इटावा श्रीश चंद्र के अनुसार, मंगलवार को डायल-112 पर सूचना मिली कि ग्राम चिकनी में विनय पुत्र रामस्वरूप की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई है. मौके पर पहुंची बकेवर पुलिस को परिजनों ने बताया कि गांव निवासी रामकुमार उर्फ गुड्डू ने सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या की और फरार हो गया.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की. मुखबिर की सूचना पर नसीरपुर बोझा से घुघसीना जाने वाले मार्ग के पास घेराबंदी की गई. पुलिस का दावा है कि घिरने पर आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, डंडा, एक अवैध 315 बोर तमंचा, तीन जिंदा कारतूस और दो खोखा कारतूस बरामद हुआ है. पूछताछ में आरोपी ने विनय की हत्या करना स्वीकार किया है.
घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है. पुलिस आरोपी के खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस टीम का नेतृत्व थाना प्रभारी विपिन मलिक ने किया.
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