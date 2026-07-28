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इटावा पुलिस ने मुठभेड़ में हत्या के आरोपी को गिरफ़्तार किया, दोनों पैरों में लगी गोली

इटावा पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ़्तार किया ( Photo Credit : ETV Bharat )