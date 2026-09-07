आरोपों पर बोले इटावा के सांसद जितेंद्र दोहरे: सीमित निधि में पांचों विधानसभाओं में करा रहे हैं काम
सामाजिक कार्यकर्ता विकास रावत ने पारदर्शिता की मांग को लेकर धरने पर बैठकर मोर्चा खोल दिया है. सांसद दोहरे ने इसको लेकर सफाई दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 9:09 PM IST
इटावा: इटावा में सांसद निधि के इस्तेमाल और उससे कराए गए विकास कार्यों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता विकास रावत ने मोर्चा खोल दिया है. सोमवार को विकास रावत इटावा कचहरी परिसर में धरने पर बैठ गए. उन्होंने इटावा सांसद जितेंद्र दोहरे की सांसद निधि से कराए गए कार्यों और निधि के खर्च का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की है.
धरने पर बैठे विकास रावत का कहना है कि सांसद निधि जनता के विकास के लिए मिलने वाली धनराशि है और इसके इस्तेमाल में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए.
विकास कार्यों और कार्यदायी संस्थाओं का ब्यौरा मांगा: उन्होंने मांग की कि सांसद जितेंद्र दोहरे अपनी सांसद निधि से अब तक कराए गए सभी कार्यों का विस्तृत विवरण सार्वजनिक करें. इसमें किस क्षेत्र में कितना पैसा खर्च किया गया, कौन-कौन से विकास कार्य स्वीकृत हुए और उन पर कितनी धनराशि खर्च हुई, इसकी जानकारी जनता के सामने रखी जाए. विकास रावत ने विशेष रूप से सांसद निधि से लगाए गए लाइटों और अन्य विकास कार्यों को लेकर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि सांसद निधि से जिन स्थानों पर लाइटें लगाई गई हैं या अन्य कार्य कराए गए हैं, उनकी पूरी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए.
संपत्ति का विवरण सार्वजनिक करने की अपील: साथ ही यह भी बताया जाए कि इन कार्यों को किस कार्यदायी संस्था के माध्यम से कराया गया है. उन्होंने मांग की है कि कार्यदायी संस्थाओं के नाम, स्वीकृत धनराशि, कार्य की लागत और कार्य पूरा होने की स्थिति का भी ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए, ताकि आम जनता को यह जानकारी मिल सके कि सांसद निधि का पैसा कहां और किस तरह खर्च हुआ है. विकास रावत ने सांसद की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने की भी मांग की है. उनका कहना है कि जनप्रतिनिधियों के संबंध में वित्तीय जानकारी सामने आने से पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा.
सीमित बजट में काम कराने का सांसद दोहरे का दावा: कचहरी परिसर में धरने के दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन और संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया. अब देखना होगा कि सांसद निधि के ब्यौरे को लेकर उठाई गई इन मांगों पर प्रशासन और सांसद जितेंद्र दोहरे की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है. इटावा लोकसभा सीट से सांसद जितेंद्र दोहरे ने सांसद निधि को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में भ्रमण के दौरान जनता की ओर से जो भी समस्याएं सामने आती हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दूर कराने का प्रयास किया जा रहा है.
सरकार बनने पर विकास की रफ्तार बढ़ाने का दिया भरोसा: सांसद ने कहा कि क्षेत्र में गली, नाली, इंटरलाकिंग, सीसी रोड और लाइट समेत कई विकास कार्य कराए जा रहे हैं. इसके अलावा प्रतीक्षालय और पार्क जैसे कार्य भी सांसद निधि के माध्यम से कराए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनकी लोकसभा क्षेत्र में पांच विधानसभाएं आती हैं और सांसद निधि सीमित है. ऐसे में निधि के हिसाब से पांचों विधानसभाओं में विकास कार्य कराने का प्रयास किया जा रहा है.
जनता के वादों को पूरा करने की दिशा में जारी प्रयास: सांसद ने कहा कि उन्होंने जनता से जो वादे किए थे, उन्हें पूरा कराने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है. सांसद जितेंद्र दोहरे ने कहा कि वर्तमान में केंद्र और प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उपलब्ध संसाधनों के अनुसार क्षेत्र में विकास कार्य कराए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि भविष्य में उनकी सरकार बनने पर विकास कार्यों को और अधिक गति से धरातल पर उतारा जाएगा. सांसद ने कहा कि जनता की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान कराना उनकी प्राथमिकता है.
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