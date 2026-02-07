ETV Bharat / state

सोशल मीडिया पोस्ट से दो पक्षों में बवाल; इटावा में दबंगों ने मारपीट की, कार फूंकी

क्षेत्राधिकारी सदर अभय नारायण राय ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है. जांच पड़ताल की जा रही है.

सोशल मीडिया पोस्ट से दो पक्षों में बवाल.
सोशल मीडिया पोस्ट से दो पक्षों में बवाल. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 10:16 AM IST

इटावा: सोशल मीडिया Facebook पर पोस्ट और कमेंट को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक हो गया. दबंगों ने दिनदहाड़े एक युवक की न सिर्फ कार छीनी बल्कि कार में आग भी लगा दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाया. घटना इटावा के मोतीझील के पास की है.

कार मालिक ने बताया कि मेरी गाड़ी को कुछ युवकों ने छीना, मुझसे मारपीट की. इसके बाद आरटीओ ऑफिस के पास खड़ी करके कार में आग लगा दी. घटना से इलाके में अफरातफरी मच गई. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने आग को कंट्रोल किया.

विवाद की वजह क्या है: भरथना चौराहा निवासी राहुल गुप्ता पुत्र रामशरण शुक्रवार शाम किसी काम से एआरटीओ कार्यालय पहुंचे थे. राहुल का आरोप है कि वहां मौजूद संविदाकर्मी रवि दुबे और उसके साथियों ने फेसबुक पोस्ट को लेकर उनसे विवाद किया और जमकर मारपीट की.

मारपीट के बाद राहुल ने मोहल्ले में रहने वाले अपने बड़े भाई को फोन कर घटना की जानकारी दी. राहुल गुप्ता ने बताया कि एक दोस्त कार नंबर UP 51 R 2590 से मौके पर पहुंचा. इसके बाद दोनों सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराने जा रहे थे.

रास्ते में रोककर मारा: इसी दौरान जिला अस्पताल के पास रवि दुबे अपने 10-12 साथियों के साथ वहां पहुंचा और एक बार फिर मारपीट की. आरोप है कि हमलावरों ने कार छीन ली और कुछ देर बाद एआरटीओ कार्यालय के बाहर लाकर उसमें आग लगा दी.

Facebook पोस्ट से बवाल: पीड़ित राहुल गुप्ता ने बताया कि आरटीओ ऑफिस में किसी काम को लेकर दो दिन पहले गया था. वहां रवि दुबे से किसी बात पर कहासुनी हो गई थी. इसके बाद मेरे द्वारा सोशल मीडिया पर दलाली के संबंध में एक पोस्ट रवि दुबे के खिलाफ डाली गई थी. इसी का बदला लेने के लिए रवि दुबे ने दर्जनभर किराए के गुंडों के साथ मुझे मारने पहुंचा था. उन्होंने मुझे बेरहमी से पीटा

क्षेत्राधिकारी सदर अभय नारायण राय ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है. जांच पड़ताल की जा रही है. एफएसओ सुभाष चंद्र ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर दमकल टीम को मौके पर भेजा गया था. आग को समय रहते बुझा लिया गया. आग लगने के कारणों की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है.

