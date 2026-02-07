ETV Bharat / state

सोशल मीडिया पोस्ट से दो पक्षों में बवाल; इटावा में दबंगों ने मारपीट की, कार फूंकी

इटावा: सोशल मीडिया Facebook पर पोस्ट और कमेंट को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक हो गया. दबंगों ने दिनदहाड़े एक युवक की न सिर्फ कार छीनी बल्कि कार में आग भी लगा दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाया. घटना इटावा के मोतीझील के पास की है. कार मालिक ने बताया कि मेरी गाड़ी को कुछ युवकों ने छीना, मुझसे मारपीट की. इसके बाद आरटीओ ऑफिस के पास खड़ी करके कार में आग लगा दी. घटना से इलाके में अफरातफरी मच गई. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने आग को कंट्रोल किया. विवाद की वजह क्या है: भरथना चौराहा निवासी राहुल गुप्ता पुत्र रामशरण शुक्रवार शाम किसी काम से एआरटीओ कार्यालय पहुंचे थे. राहुल का आरोप है कि वहां मौजूद संविदाकर्मी रवि दुबे और उसके साथियों ने फेसबुक पोस्ट को लेकर उनसे विवाद किया और जमकर मारपीट की. मारपीट के बाद राहुल ने मोहल्ले में रहने वाले अपने बड़े भाई को फोन कर घटना की जानकारी दी. राहुल गुप्ता ने बताया कि एक दोस्त कार नंबर UP 51 R 2590 से मौके पर पहुंचा. इसके बाद दोनों सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराने जा रहे थे.