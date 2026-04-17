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इटावा में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, "विपक्ष महिलाओं के अधिकारों का विरोधी"

इटावा के बुद्धा पार्क में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने महिला आरक्षण बिल को लेकर सपा और विपक्ष पर तीखा हमला बोला.

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मंत्री जयवीर सिंह ने किया 11 विकास योजनाओं का लोकार्पण. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 10:11 PM IST

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इटावा: इटावा में नुमाइश पंडाल के पास स्थित बुद्धा पार्क में पर्यटन विभाग की करीब 14 करोड़ रुपये की 11 योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया. प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और विभिन्न विकास कार्यों की आधिकारिक शुरुआत की.

इस दौरान योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए क्षेत्र के विकास को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई. कुल मिलाकर, बुद्धा पार्क का यह विकास इटावा के लिए एक नई पहचान और संभावनाओं का द्वार खोलने वाला कदम माना जा रहा है.

जानकारी देते पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

बुद्धा पार्क में 14 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण: इस विशेष मौके पर मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार सक्रिय प्रयास कर रही है. उन्होंने जोर देकर कहा कि ये विकास कार्य न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे, बल्कि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेंगे. कार्यक्रम में जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव भी मौजूद रहे. दोनों अधिकारियों ने कार्यक्रम की समस्त व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश जारी किए.

राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना: विकास कार्यों के लोकार्पण के बाद मंत्री ने महिला आरक्षण बिल को लेकर सपा प्रमुख और विपक्ष के नेताओं पर तीखा हमला बोला. उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि विपक्ष इस ऐतिहासिक बिल को पास कराने में बेवजह बाधा डाल रहा है, जबकि यह महिलाओं के व्यापक हित में लाया गया है. पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि देशहित के मुद्दों पर आमतौर पर सत्ता और विपक्ष साथ खड़े होते हैं, लेकिन इस बार स्थिति विपरीत है. उन्होंने इसे महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ एक सोची-समझी राजनीति करार दिया.

संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं: मंत्री ने याद दिलाया कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक ने भी अपने समय में महिला बिल का विरोध किया था और वर्तमान नेतृत्व उसी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है. उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक महिलाओं को अलग से आरक्षण देने की मांग केवल भ्रम फैलाने की राजनीति है, क्योंकि भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है. प्रधानमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि महिला आरक्षण बिल के लागू होने से किसी भी वर्ग को कोई नुकसान नहीं होगा. इसके बावजूद विपक्ष का नकारात्मक विरोध समाज की समझ से पूरी तरह परे है.

महिला सशक्तिकरण से देश होगा मज़बूती: जयवीर सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि वे देश के आंतरिक मुद्दों पर विदेशों में जाकर बयान देते हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि महिला आरक्षण बिल में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान न केवल महिलाओं को सशक्त करेगा बल्कि इससे पूरे देश को मजबूती मिलेगी. कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष अरुण गुप्ता, सदर विधायक सरिता भदौरिया, और पूर्व सांसद रघुराज सिंह शाक्य सहित कई प्रमुख नेता उपस्थित रहे. इन सभी ने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की सराहना की और मंत्री का आभार व्यक्त किया.

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