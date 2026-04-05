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ईमानदारी की मिसाल; सफाई कर्मचारी को मिला पुरस्कार, हर कोई कर रहा तारीफ

इटावा : जिला पुरुष अस्पताल में तैनात संविदा सफाई कर्मचारी केदार की ईमानदारी की तारीफ हर कोई कर रहा है. केदार इमरजेंसी वार्ड में मिले रुपयों और गहनों से पर्स को मरीज तक पहुंचा कर तारीफ और पुरस्कार के हकदार बने हैं. केदार के इस नेक कार्य की अस्पताल परिसर में हो रही है. सीएमएस ने महिला मरीज के अनुरोध पर उनके रिश्तेदार को पर्स लौटा दिया है.

बताया गया कि इमरजेंसी में किसी महिला मरीज का पर्स गिर गया था. सफाई के दौरान केदार को पर्स मिला तो उसने बिना एक पल गंवाए पर्स सीएमएस डाॅ. परितोष शुक्ला के सुपुर्द कर दिया. पर्स में कुछ रुपये, सोने-चांदी के जेवरात के अलावा एटीएम तथा अन्य सामान भी था. पर्स से मिली पर्ची पर मिले निर्भय सिंह के मोबाइल नंबर पर बात की गई तो पर्स उनकी पत्नी कुसमा देवी का निकला. इटावा के भीखेपुर निवासी निर्भय सिंह दिल्ली में व्यवसाय करते हैं. कुसमा देवी बीते शुक्रवार को इलाज कराने अस्पताल पहुंची थीं. जहां इमरजेंसी वेटिंग एरिया में पर्स गिर गया था.

इमरजेंसी वेटिंग एरिया में सफाई के दौरान केदार को पर्स मिला तो उसने इसकी जानकारी सुरक्षा गार्ड रामपाल यादव और डाइटिशियन डाॅ. अर्चना सिंह को दी. इसके बाद गार्ड और डाॅ. अर्चना सिंह पर्स लेकर सीएमएस डाॅ. परितोष शुक्ला के पहुंचे. सीएमएस ने पर्स चेक किया तो उसमें सोने की चार अंगूठियां पीली, कान का सुई धागा, एक जोड़ी चांदी की पायल, आधार कार्ड, एटीएम के अलावा अन्य सामान निकला. पर्स में मिली पर्ची पर लिखे मोबाइल नंबर से बात करने पर पर्स मालिक का पता चला. सीएमएस डाॅ. परितोष शुक्ला ने सफाई कर्मचारी केदार की ईमानदारी से प्रसन्न होकर पुरस्कृत भी किया है.





