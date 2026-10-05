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इटावा की हॉकी स्टार इशिका ने Asian Games में खेलकर रचा इतिहास, गांव और जिले में जश्न का माहौल

हॉकी स्टार इशिका चौधरी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

इटावा : एशियाई खेलों (Asian Games 2026) में भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है. जापान में खेले गए एशियाई खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल बाद गोल्ड मेडल अपने नाम किया है. इस ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश में खुशी की लहर है. वहीं उत्तर प्रदेश के इटावा के पृथ्वीपुरा गांव में भी जश्न का माहौल है. यहां की रहने वाली इशिका चौधरी ने अपने शानदार खेल से देश और जिले का नाम रोशन किया है. इशिका की उपलब्धि से परिवार, गांव और इटावा जिले के साथ पूरे देश लोग गर्व महसूस कर रहे हैं.