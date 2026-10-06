ETV Bharat / state

इटावा में हृदय विदारक घटना; घर के बेसमेंट में भरे बारिश के पानी में डूबी 14 माह की मासूम

इटावा : बकेवर थाना क्षेत्र के कस्बा लखना में बारिश के पानी से भरे बेसमेंट में डूबने से 14 माह की मासूम बच्ची की मौत हो गई. हादसे के बाद परिवार में चीख-पुकार मची है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

बताया जा रहा है कि लखना कस्बे की निवासी मासूम अदिति घर में खेल रही थी. खेलते-खेलते वह बेसमेंट की सीढ़ियों के पास पहुंच गई. इसी दौरान किसी तरह वह बेसमेंट की तरफ चली गई. जहां बारिश का पानी भरा हुआ था. मासूम उसी में डूब गई. काफी देर तक परिजनों को जब बच्ची दिखाई नहीं दी तो उसकी तलाश शुरू की गई.



काफी तलाश के बाद परिजनों की नजर बेसमेंट की ओर गई. जब बेसमेंट में भरे पानी में देखा गया तो मासूम अदिति पानी में डूबी हुई मिली. आनन-फानन बच्ची को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. वहीं अन्य परिजनों का भी रो-रोकर बुरा हाल है.

बताया जा रहा है कि बारिश के पानी के कारण बेसमेंट में जलभराव हुआ था. जिसके चलते यह हादसा हुआ. घटना ने एक बार फिर घरों में खुले और जलभराव वाले बेसमेंट को लेकर सुरक्षा के सवाल खड़े हो गए हैं. हादसे के बाद पूरे कस्बे में मातम का माहौल है.