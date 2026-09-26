ETV Bharat / state

इटावा बिजली विभाग में घोटाला: कोर्ट के आदेश पर अधिशासी अभियंता, लेखाधिकारी और ठेकेदार पर FIR दर्ज

इटावा में बिजली विभाग के अधिकारियों पर धोखाधड़ी का केस. ( Etv Bharat )

इटावा: इटावा में विद्युत विभाग से जुड़ी बड़ी वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है. कोर्ट के सख्त आदेश के बाद विद्युत वितरण खंड प्रथम के पदेन अधिशासी अभियंता, लेखाधिकारी और एक ठेकेदार के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 468 के तहत एफआईआर दर्ज करके मामले की तफ़्तीश शुरू कर दी है. इस बड़ी कार्रवाई के बाद बिजली विभाग के महकमे में हड़कंप मच गया है. कागजों पर पूरा दिखाया काम, आरटीआई से खुली घोटाले की पोल: शिकायतकर्ता एडवोकेट अजय द्विवेदी का आरोप है कि विभाग में साल 2016 से लगातार सरकारी धन का दुरुपयोग और फर्जी भुगतान किया जा रहा था. शिकायत के अनुसार कई ऐसे प्रोजेक्ट्स का बजट मंजूर किया गया, जिनका ज़मीन पर कोई काम हुआ ही नहीं था. लेकिन अधिकारियों और ठेकेदार ने कागजों में काम पूरा दिखाकर पूरा भुगतान हड़प लिया. एडवोकेट अजय द्विवेदी ने आरटीआई के ज़रिए दस्तावेज़ जुटाकर इस पूरे खेल का खुलासा किया है. कागजों में बंट गए करोड़ों रुपये: इटावा में बिजली विभाग के अधिकारियों पर धोखाधड़ी का केस (Photo Credit: ETV Bharat)