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आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, इटावा के DFO समेत दो की मौत

सैफई अस्पताल में इलाज के दौरान DFO विकास नायक ने दम तोड़ा.

सड़क हादसे में इटावा DFO की मौत
सड़क हादसे में इटावा DFO की मौत (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 4:36 PM IST

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आगरा/फिरोजाबाद: लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह एक सड़क हादसे में इटावा के जिला वन अधिकारी विकास नायक और उनके चालक देवांश की मौत हो गई. हादसा नगला खंगर थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 68.800 के पास हुआ. हादसे में चार अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका सैफई पीजीआई में इलाज जारी है.


डिप्टी एसपी सिरसागंज चंचल त्यागी के अनुसार, हरियाणा से लखनऊ की ओर जा रही स्कॉर्पियो-एन में एक दंपती सवार था. सुबह करीब 10:30 बजे नगला खंगर क्षेत्र में चालक को कथित तौर पर नींद की झपकी आई . इसके बाद तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी लेन में जा पहुंची.

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा (VIDEO Credit; ETV Bharat)


इसी दौरान लखनऊ की ओर से आ रही एक्सयूवी-700 से स्कॉर्पियो की जोरदार टक्कर हो गई. एक्सयूवी में इटावा के DFO विकास नायक, उनके चालक देवांश समेत तीन लोग सवार थे, जो गंभीर रुप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की गश्ती टीम, पीआरबी 5618, नगला खंगर थाना पुलिस और सुरक्षा टीम मौके पर पहुंची, सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से सैफई अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान चालक देवांश और DFO विकास नायक ने दम तोड़ दिया.

DFO विकास नायक
DFO विकास नायक(फाइल) (Photo Credit; ETV Bharat)

घटना की जानकारी मिलते ही इटावा वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सैफई अस्पताल पहुंचे. हादसे के बाद सुरक्षा टीम ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को एक्सप्रेसवे से हटाकर पुलिस चौकी भिजवाया, जिसके बाद यातायात व्यवस्था सामान्य हो सकी. विकास नायक मूल रूप से राजस्थान के नागौर जनपद के रहने वाले थे.


डिप्टी एसपी सिरसागंज चंचल त्यागी ने बताया कि हादसे में इटावा के DFO समेत दो लोगों की मौत हुई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. इटावा जिलाधिकारी सभ्रांत शुक्ला ने ईटीवी को घटना की जानकारी दी.

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ETAWAH DFO DIES IN ACCIDENT
ROAD ACCIDENT ON LUCKNOW EXPRESSWAY
इटावा के DFO की दुर्घटना में मौत
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