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इटावा महोत्सव में सांस्कृतिक रंगों की धूम, प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य के सामने छात्रों ने बिखेरी प्रतिभा की चमक

इटावा महोत्सव में पहुंचीं प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य . ( Photo Credit : ETV Bharat )

इटावा : इटावा महोत्सव एवं प्रदर्शनी (इटावा नुमाइश) का आगाज बीते रविवार को डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने दीप प्रज्वलित कर किया. इटावा नुमाइश करीब एक महीने तक चलेगी. इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे. इसी कड़ी में रविवार को पहुंचीं प्रदेश सरकार की प्रभारी मंत्री एवं महिला कल्याण, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य के समक्ष छात्र-छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां दीं.

इटावा महोत्सव का उद्घाटन करते अतिथि. (Photo Credit : ETV Bharat) कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित किया. इसके बाद संत विवेकानंद स्कूल के छात्र-छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर अतिथियों का अभिनंदन किया. इसके बाद विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा, कला और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया. गीत-संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए छात्र-छात्राओं ने भारतीय संस्कृति की झलक प्रस्तुत की. उनकी प्रस्तुतियों को देखकर मौजूद अतिथियों और दर्शकों ने सराहना की.