इटावा महोत्सव में सांस्कृतिक रंगों की धूम, प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य के सामने छात्रों ने बिखेरी प्रतिभा की चमक
महिला कल्याण, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने किया प्रतिभाग.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 8:11 AM IST
इटावा : इटावा महोत्सव एवं प्रदर्शनी (इटावा नुमाइश) का आगाज बीते रविवार को डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने दीप प्रज्वलित कर किया. इटावा नुमाइश करीब एक महीने तक चलेगी. इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे. इसी कड़ी में रविवार को पहुंचीं प्रदेश सरकार की प्रभारी मंत्री एवं महिला कल्याण, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य के समक्ष छात्र-छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां दीं.
कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित किया. इसके बाद संत विवेकानंद स्कूल के छात्र-छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर अतिथियों का अभिनंदन किया. इसके बाद विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा, कला और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया. गीत-संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए छात्र-छात्राओं ने भारतीय संस्कृति की झलक प्रस्तुत की. उनकी प्रस्तुतियों को देखकर मौजूद अतिथियों और दर्शकों ने सराहना की.
प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि इटावा महोत्सव एवं प्रदर्शनी के तहत आयोजित ऐसे कार्यक्रम स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देने के साथ-साथ सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का माध्यम बन रहे हैं. महोत्सव में लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन से शहर में उत्सव का माहौल बना हुआ है. कार्यक्रम में सदर विधायक सरिता भदौरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष अन्नू गुप्ता, जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी मौजूद रहे.
मलिन बस्ती पहुंचीं प्रभारी मंत्री, चौपाल लगाकर सुनीं जनता की समस्याएं
प्रदेश सरकार की प्रभारी मंत्री एवं महिला कल्याण, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने शनिवार को इटावा की मलिन बस्ती बत्तख तलैया का भी निरीक्षण किया. नगर पालिका परिषद इटावा के वार्ड कटरा शहाब खां में पहुंचीं मंत्री ने स्थानीय लोगों के बीच चौपाल लगाकर समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.
चौपाल के दौरान प्रभारी मंत्री ने लोगों की शिकायतों और आवश्यकताओं को गंभीरता से सुना. अधिकारियों से कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए. किसी भी पात्र व्यक्ति को योजनाओं के लाभ से वंचित न रखा जाए. मंत्री ने जनसमस्याओं के समाधान में लापरवाही न बरतने और शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
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