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यूपी: NEET-PG की तैयारी कर रही 27 वर्षीय महिला MBBS डॉक्टर ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखा- डिप्रेशन नहीं झेल सकती

इटावा: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के अर्जुननगर पक्का बाग इलाके में रहने वाली 27 वर्षीय एक MBBS डॉक्टर ने अपने घर में आत्महत्या कर ली. मृतका की पहचान सौम्या दीक्षित के रूप में हुई है, जो अपनी मेडिकल की प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए आगामी NEET-PG प्रवेश परीक्षा की कठिन तैयारी में जुटी हुई थीं. पुलिस की फॉरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है.

पड़ोसियों की मदद से तोड़ा गया घर का दरवाजा: फ्रेंड्स कॉलोनी थाना प्रभारी अमित मिश्रा ने बताया, सौम्या दीक्षित घर पर अपने पिता रविकांत दीक्षित के साथ ही रह रही थीं. उनकी मां इन दिनों बेंगलुरु में रहने वाले अपने बड़े बेटे से मिलने के लिए गई हुई थीं. गुरुवार के दिन सौम्या घर पर पूरी तरह अकेली थीं, जबकि उनके पिता रोज की तरह सुबह समय पर अपने काम के सिलसिले में बाहर चले गए थे. रात करीब 8.30 बजे जब पिता थक-हारकर वापस अपने घर लौटे, तो उन्होंने देखा कि मुख्य दरवाजा अंदर से पूरी तरह लॉक है. काफी देर तक आवाज लगाने और लगातार कुंडी खटखटाने के बावजूद जब भीतर से कोई हलचल या जवाब नहीं मिला, तो पिता ने पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा.

कमरे में फंदे से लटका मिला सौम्या का शव: घर का दरवाजा टूटते ही अंदर का भयावह दृश्य देखकर वहां मौजूद पिता और सभी पड़ोसियों के होश उड़ गए. मुख्य कमरे के भीतर डॉक्टर सौम्या का शव मिला. सूचना स्थानीय फ्रेंड्स कॉलोनी थाना पुलिस कोदी गई. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी भारी पुलिस बल और वरिष्ठ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की विशेष टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. तलाशी के दौरान पुलिस टीम को सुसाइड नोट बरामद हुआ है.

सुसाइड नोट में डिप्रेशन और एंग्जाइटी का जिक्र: बरामद हुए इस सुसाइड नोट में सौम्या दीक्षित ने लिखा कि वह पिछले काफी लंबे समय से गंभीर डिप्रेशन, चिंता और मानसिक निराशा के दौर से लगातार जूझ रही थीं. मैं अब इस असहनीय मानसिक दर्द को और अधिक नहीं झेल सकती हूं, इसलिए मेरे इस आत्मघाती कदम के लिए किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदार न ठहराया जाए. इसके साथ ही उन्होंने अपने पूरे परिवार, माता-पिता और अपने सभी करीबियों से इस कड़े फैसले के लिए माफी मांगते हुए उनको धन्यवाद दिया है. सुसाइड नोट में सौम्या ने अपने पास रखे इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट के भीतर मौजूद दो महत्वपूर्ण वीडियो का भी जिक्र किया है.