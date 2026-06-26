इटावा में भाजपा नेता के नाती को कार से टक्कर मारकर पिस्टल से दागीं गोलियां, दोस्तों पर लग रहा आरोप
फ्रेंड्स कालोनी थाना क्षेत्र के आईटीआई चौराहा सर्विस रोड पर गुरुवार दोपहर हुई घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 8:14 AM IST
इटावा : फ्रेंड्स कालोनी थाना क्षेत्र के आईटीआई चौराहा सर्विस रोड पर गुरुवार दोपहर दोस्त के साथ फास्ट फूड खाने जा रहे बीए के छात्र को कार से आए हमलावरों ने टक्कर मारने के बाद गोली मारकर घायल कर दिया गया. इसके बाद हमलावर हवाई फायरिंग करते हुए मौके से भाग गए. घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
घायल वीर प्रताप चौहान पुत्र अखिलेश सिंह (26) निवासी विक्रमपुर, थाना सिविल लाइंस के अनुसार वह बीए का छात्र है. गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे वह अपने मित्र शिवा पुत्र मुकुट सिंह निवासी नगला पीर के साथ खाना खाने के लिए आईटीआई के पास आया था. बर्गर खाने के बाद दोनों आईटीआई चौकी की ओर जा रहे थे. इसी दौरान लीला पैलेस होटल के आगे हाइवे सर्विस रोड पर नीले रंग की कार ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी. जिससे दोनों युवक बाइक समेत सड़क पर गिरकर घायल हो गए. कार की चपेच में स्कूटी सवार दो युवतियां भी आ गईं. इसके बाद कार सवारों ने फायरिंग शुरू कर दी. जिसमें एक गोली वीर प्रताप सिंह की जांघ में लग गई. इसके बाद हमलावर फरार हो गए. इस दौरान घटनास्थल के पास से गुजर रहे ट्रैफिक इंचार्ज संजय यादव और उनकी टीम ने घायल युवकों को जिला अस्पताल पहुंचाया.
एएसपी सिटी अभय नाथ त्रिपाठी का कहना है कि घायल के बयान के आधार पर जांच की जा रही है. प्राथमिक पूछताछ में सामने आया है कि वीर प्रताप और शिवा पर हमला करने वाले आपस में परिचित हैं. वारदात से पहले मोबाइल फोन पर गाली-गलौज और धमकी की बात सामने आई है. वीर प्रताप और उसके दोस्त शिवा के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है.