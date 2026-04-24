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चंबल में श्रीमद्भागवत कथा; बंगाल-तमिलनाडु के विधानसभा चुनावों में BJP हार रही ; अखिलेश यादव

इटावा चंबल चकरनगर के अहेरिया गांव में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में पहुंचे सपा मुखिया के भाजपा कसे तीखे तंज.

इटावा में कथाचार्य का सम्मान करते अखिलेश यादव.
इटावा में कथाचार्य का सम्मान करते अखिलेश यादव. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 9:37 AM IST

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इटावा : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को चंबल चकरनगर के अहेरिया गांव में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कथाचार्यों का माला पहनाकर आशीर्वाद लिया. इसके बाद मीडिया से बातचीत में भाजपा सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला. अखिलेश यादव ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु समेत आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा ऐतिहासिक हार की ओर बढ़ रही है. साथ ही उन्होंने गाजीपुर की घटना में भाजपा और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए.

इटावा में मीडिया से बातचीत करते सपा मुखिया अखिलेश यादव. (Video Credit : ETV Bharat)

अखिलेश यादव ने कहा कि गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे. पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया. इसके बाद भाजपा के साथ मिलकर पत्थरबाजी कराई. इस मामले के आरोपियों पर कार्रवाई की बजाय भुक्तभोगियों को ही प्रभाव में लेने का काम कर रही है. इस मुद्दे को उन्होंने कानून-व्यवस्था से जोड़ते हुए सरकार पर पक्षपात का आरोप भी लगाया.

इटावा के संदर्भ में सपा मुखिया ने कहा कि मौजूदा सरकार जिले के साथ भेदभाव कर रही है. यहां भू-माफिया का कब्जा बढ़ा है. नदियों और जंगलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर भू-माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. किसी को भी कानून से ऊपर नहीं रहने दिया जाएगा.


जातीय जनगणना के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि सामान्य जनगणना के साथ जातीय जनगणना भी कराई जरूरी है. तभी वंचित और शोषित वर्गों को नीतिगत लाभ मिल सकेगा. महिला आरक्षण के सवाल पर सपा मुखिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं. भाजपा महिलाओं के हित में काम नहीं कर रही. महिला आरक्षण के नाम पर बीजेपी केवल राजनीति कर रही है. महिला आरक्षण एक्ट 2023 में पास होने के बावजूद उन्हें आरक्षण देने से पीछे हट रही है.



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