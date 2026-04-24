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चंबल में श्रीमद्भागवत कथा; बंगाल-तमिलनाडु के विधानसभा चुनावों में BJP हार रही ; अखिलेश यादव

इटावा में कथाचार्य का सम्मान करते अखिलेश यादव. ( Photo Credit : ETV Bharat )