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इटावा के कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज में ABVP का प्रदर्शन, 10 सूत्रीय मांगों को लेकर दी 15 दिनों की चेतावनी

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में अव्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन किया.

ज्ञापन सौंपते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता.
ज्ञापन सौंपते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 8:55 AM IST

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इटावा : बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज में शनिवार को छात्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. परिषद कार्यकर्ता कॉलेज परिसर पहुंचे और नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए. इस दौरान छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कॉलेज व हॉस्टल में फैली अव्यवस्थाओं पर कार्रवाई की मांग उठाई. परिषद कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन को 10 सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना था कि लंबे समय से छात्र कई समस्याओं से जूझ रहे हैं. बावजूद इसके समाधान नहीं किया जा रहा है. स्वच्छ पेयजल, वाॅटर कूलर, गंदे बाथरूमों की नियमित सफाई व मरम्मत तथा हॉस्टल की खराब लाइटों को ठीक कराने में काॅलेज प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है. कॉलेज परिसर में प्रतिदिन साफ-सफाई भी नहीं की जाती है.

इसके अलावा ज्ञापन में हॉस्टल मेस के भोजन की गुणवत्ता सुधारने, प्राथमिक उपचार के लिए उचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने और सभी हॉस्टलों में समयानुसार वार्डन की मौजूदगी सुनिश्चित करने की मांग की गई है. क्लास रूम में छात्रों के बैठने के लिए बेहतर फर्नीचर उपलब्ध कराने की बात रखी गई है. कार्यकर्ताओं का कहना है कि हॉस्टल भवन कई वर्षों से जर्जर स्थिति में हैं, जिसकी मरम्मत बेहद जरूरी है. साथ ही वर्कशॉप और प्रयोगशालाओं के नवीनीकरण तथा प्रयोगात्मक उपकरण उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई.


छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो परिषद बड़ा आंदोलन करेगी. मौके पर पहुंचे कॉलेज के डीन डॉ. देवेंद्र सिंह ने छात्रों से ज्ञापन लेकर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया. प्रदर्शन का नेतृत्व नगर मंत्री संस्कार गुप्ता ने किया. इस दौरान संगठन मंत्री सोमू समेत राहुल, अभिषेक, कृष्णा, पीयूष, हिमांशु, साहिल, नीतेश, विजय, रोहित, सत्यम और कुणाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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