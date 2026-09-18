ETV Bharat / state

एटा में प्लॉट के लिए पत्नी बनी हैवान; बेटे-बेटी और परिचित के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट

बताया जा रहा कि दंपती के बीच 16 लाख रुपये के प्लॉट को लेकर विवाद था.

एटा पुलिस की गिरफ्त में में हत्यारोपी.
एटा पुलिस की गिरफ्त में में हत्यारोपी. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 9:35 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

एटा : एटा में पत्नी की क्रूरता और हैवानियत की घटना सामने आई है. बताया जा रहा कि 16 लाख रुपये के प्लॉट के विवाद में आरोपी पत्नी ने अपने दो बच्चों और एक शख्स के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी. हत्या के बाद पत्नी ने शव को ई-रिक्शा में लाद कर नहर में फेंक दिया. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर ई-रिक्शा बरामद कर लिया है, लेकिन शव नहीं मिला है.

इस सनसनीखेज घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि कोतवाली नगर के हीरानगर, निधौली रोड पर किराए के मकान में रहने वाले उदयवीर सब्जी का व्यापार करते थे. उदयवीर ने करीब 10 साल पहले संगीता से शादी की थी. ये संगीता की उदयवीर से दूसरी शादी थी. अपने पहले पति से अलग होने के बाद संगीता अपने दोनों बच्चों को भी ले आई थी और उदयवीर के साथ रहती थी. पहले पति से उसका 19 साल का बेटा अंशुल और 17 साल की बेटी है. उदयवीर से 7 साल की बेटी है.


उदयवीर के कई दिनों से नहीं दिखने की बात कुछ लोगों ने भाई अजब सिंह से पूछी तो उसे अनहोनी की आशंका हुई. इसके बाद अजब सिंह ने 15 सितंबर को कोतवाली नगर में उदयवीर के लापता होने की तहरीर दी. इसके बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी. जांच में सामने आया कि उदयवीर ने 15 -20 दिन पहले अपनी ननिहाल की पांच बीघा जमीन 16 लाख रुपये में बेची थी. उसने रुपये पत्नी संगीता को दे दिए थे. संगीता ने उदयवीर को बिना बताए इन रुपयों से एक प्लॉट खरीद डाला था. बिना सलाह मशविरे के प्लॉट खरीदने को लेकर उदयवीर नाराज था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता था.

पुलिस के मुताबिक बीते 8 सितंबर को भी प्लॉट खरीदने को लेकर उदयवीर और उसकी पत्नी संगीता के बीच झगड़ा हुआ था. इसी दौरान संगीता ने अपने बेटे अंशुल नाबालिद बेटी और एक परिचित चरण सिंह के साथ मिलकर उदयवीर की गला दबाकर हत्या कर दी और शव ई-रिक्शा में लाद कर हजारा नहर में फेंक दिया. आरोपी संगीता, उसके बेटे अंशुल और चरण सिंह ने पूछताछ में घटना कुबूल की. इसके बाद आरोपियों की निशानदेही पर ई-रिक्शा बरामद किया गया. हालांकि शव की तलाश अभी जारी है. नाबालिग बेटी को जुवेनाइल कस्टडी में रखा गया है.

यह भी पढ़ें : हरदोई में पति ने पारिवारिक विवाद और अवैध संबंधों के शक में की पत्नी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

यह भी पढ़ें : ​पत्नी ने प्रेमी और भाई के साथ मिलकर रची खौफनाक साजिश, ईंट से पति को उतारा मौत के घाट

TAGGED:

ETAH CRIME NEWS
HUSBAND MURDERED IN ETAH
HUSBAND MURDER
HUSBAND MURDER CASE SOLVED
MURDER IN ETAH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.