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एटा में प्लॉट के लिए पत्नी बनी हैवान; बेटे-बेटी और परिचित के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट

एटा : एटा में पत्नी की क्रूरता और हैवानियत की घटना सामने आई है. बताया जा रहा कि 16 लाख रुपये के प्लॉट के विवाद में आरोपी पत्नी ने अपने दो बच्चों और एक शख्स के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी. हत्या के बाद पत्नी ने शव को ई-रिक्शा में लाद कर नहर में फेंक दिया. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर ई-रिक्शा बरामद कर लिया है, लेकिन शव नहीं मिला है.

इस सनसनीखेज घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि कोतवाली नगर के हीरानगर, निधौली रोड पर किराए के मकान में रहने वाले उदयवीर सब्जी का व्यापार करते थे. उदयवीर ने करीब 10 साल पहले संगीता से शादी की थी. ये संगीता की उदयवीर से दूसरी शादी थी. अपने पहले पति से अलग होने के बाद संगीता अपने दोनों बच्चों को भी ले आई थी और उदयवीर के साथ रहती थी. पहले पति से उसका 19 साल का बेटा अंशुल और 17 साल की बेटी है. उदयवीर से 7 साल की बेटी है.



उदयवीर के कई दिनों से नहीं दिखने की बात कुछ लोगों ने भाई अजब सिंह से पूछी तो उसे अनहोनी की आशंका हुई. इसके बाद अजब सिंह ने 15 सितंबर को कोतवाली नगर में उदयवीर के लापता होने की तहरीर दी. इसके बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी. जांच में सामने आया कि उदयवीर ने 15 -20 दिन पहले अपनी ननिहाल की पांच बीघा जमीन 16 लाख रुपये में बेची थी. उसने रुपये पत्नी संगीता को दे दिए थे. संगीता ने उदयवीर को बिना बताए इन रुपयों से एक प्लॉट खरीद डाला था. बिना सलाह मशविरे के प्लॉट खरीदने को लेकर उदयवीर नाराज था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता था.