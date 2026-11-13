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एटा में प्रेम संबंधों में रोड़ा बने पति की हत्या; दो दिन बाद फरार प्रेमी आकाश भी गिरफ्तार, पत्नी सीमा पहले ही जा चुकी है जेल

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एटा: उत्तर प्रदेश के एटा जनपद से एक सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस को सफलता हाथ लगी है. यहां प्रेम संबंधों में बाधक बने पति रामसेवक की हत्या के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे दूसरे आरोपी प्रेमी आकाश को भी धर दबोचा है. पिलुआ थाना क्षेत्र के भदवास गांव के रहने वाले 42 वर्षीय रामसेवक हत्याकांड में उसकी पत्नी सीमा को पुलिस दो दिन पूर्व ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.

सीओ सदर संकल्प दीप कुशवाहा ने बताया कि पत्नी की गिरफ्तारी के बाद से ही मुख्य आरोपी प्रेमी आकाश लगातार फरार चल रहा था और पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई थीं.

जानकारी देते सीओ सदर संकल्प दीप कुशवाहा. (Video Credit: ETV Bharat) दीपावली पर घर आए रामसेवक का नाले में मिला था शव: रामसेवक दिल्ली में रहकर गाड़ी चलाता था और इसी से अपने पूरे परिवार का भरण-पोषण करता था. इस बार दीपावली के पावन पर्व पर वह अपने गांव भदवास आया हुआ था, लेकिन परिजनों के मुताबिक 8 नवंबर की रात करीब 10 बजे वह घर से निकला और फिर वापस नहीं लौटा. परिवार के लोग लगातार उसकी तलाश में जुटे रहे, तभी मंगलवार सुबह करीब 11 बजे नगला गुलर और गंभीरपुर के बीच हाईवे किनारे नाले में उसका शव पड़ा मिला. इस सूचना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई और मृतक की पहचान रामसेवक पुत्र गुलजारी लाल के रूप में हुई.