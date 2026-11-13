एटा में प्रेम संबंधों में रोड़ा बने पति की हत्या; दो दिन बाद फरार प्रेमी आकाश भी गिरफ्तार, पत्नी सीमा पहले ही जा चुकी है जेल
प्रेम संबंधों में बाधक बने रामसेवक की हत्या के मामले में फरार चल रहे दूसरे आरोपी प्रेमी आकाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 3:59 PM IST
एटा: उत्तर प्रदेश के एटा जनपद से एक सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस को सफलता हाथ लगी है. यहां प्रेम संबंधों में बाधक बने पति रामसेवक की हत्या के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे दूसरे आरोपी प्रेमी आकाश को भी धर दबोचा है. पिलुआ थाना क्षेत्र के भदवास गांव के रहने वाले 42 वर्षीय रामसेवक हत्याकांड में उसकी पत्नी सीमा को पुलिस दो दिन पूर्व ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.
सीओ सदर संकल्प दीप कुशवाहा ने बताया कि पत्नी की गिरफ्तारी के बाद से ही मुख्य आरोपी प्रेमी आकाश लगातार फरार चल रहा था और पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई थीं.
दीपावली पर घर आए रामसेवक का नाले में मिला था शव: रामसेवक दिल्ली में रहकर गाड़ी चलाता था और इसी से अपने पूरे परिवार का भरण-पोषण करता था. इस बार दीपावली के पावन पर्व पर वह अपने गांव भदवास आया हुआ था, लेकिन परिजनों के मुताबिक 8 नवंबर की रात करीब 10 बजे वह घर से निकला और फिर वापस नहीं लौटा. परिवार के लोग लगातार उसकी तलाश में जुटे रहे, तभी मंगलवार सुबह करीब 11 बजे नगला गुलर और गंभीरपुर के बीच हाईवे किनारे नाले में उसका शव पड़ा मिला. इस सूचना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई और मृतक की पहचान रामसेवक पुत्र गुलजारी लाल के रूप में हुई.
पत्नी और प्रेमी पर था हत्या का आरोप: घटना के बाद रामसेवक के भाई भूप सिंह ने पत्नी सीमा और गांव के ही रहने वाले आकाश पर प्रेम संबंधों के विवाद में हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया था. परिजनों का कहना था कि सीमा पिछले करीब डेढ़ साल से रामसेवक से अलग रह रही थी और आकाश के साथ रहने लगी थी, जिसके चलते यह खौफनाक कदम उठाया गया. रामसेवक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर अपनी विवेचना शुरू कर दी थी. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, री-लोकेशन और मैनुअल सर्विलांस के आधार पर आखिरकार आरोपी आकाश को भी दबोच लिया.
आरोपी के पास से मोबाइल बरामद और न्यायालय में पेशी: सीओ सदर संकल्प दीप कुशवाहा ने बताया कि 10 नवंबर को रामसेवक का शव मिलने के बाद तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और साक्ष्य संकलन किया गया था. विवेचना के दौरान प्रेम प्रसंग में हत्या का मामला सामने आ गया. इसके बाद पत्नी सीमा को पहले ही जेल भेजा जा चुका था. अब फरार चल रहे दूसरे आरोपी आकाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके कब्जे से रामसेवक का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है. पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई तेजी से की जा रही है.
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