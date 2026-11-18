ETV Bharat / state

एटा: नैचुरल जिम के बाहर फायरिंग और पथराव करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद

शृंगार नगर मोहल्ले से धरे गए ओमपाल और आशीष नाम के बदमाश. ( Photo Credit: ETV Bharat )

एटा: उत्तर प्रदेश के एटा जिले के कोतवाली नगर क्षेत्र में निधौली रोड पर स्थित मशहूर नैचुरल जिम के बाहर कुछ दिन पहले खुलेआम पथराव और फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले बदमाशों पर पुलिस का शिकंजा कसना शुरू हो गया है. इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों को धर दबोचने में बड़ी सफलता हासिल की है.

पकड़े गए दोनों आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं, जिसके बाद मुकदमे में आर्म्स एक्ट की गंभीर धाराएं बढ़ा दी गईं हैं. पुलिस ने दोनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है.

गोलियां लगने से चाइल्ड अस्पताल के टूटे थे शीशे. (Video Credit: ETV Bharat) जिम के बाहर पथराव और फायरिंग: पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों आरोपियों की पहचान ओमपाल उर्फ ओपी पुत्र मुकेश (23) और आशीष उर्फ इंद्रजीत पुत्र रामगोपाल (25) निवासी अंबारी के रूप में हुई है, जिन्हें बुधवार को शहर के श्रृंगार नगर मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया. आपको बता दें कि पांच नवंबर को निधौली रोड स्थित नैचुरल जिम के बाहर आधा दर्जन से अधिक बेखौफ युवकों ने अचानक पथराव और फायरिंग शुरू कर दी थी. इस अचानक हुई गोलीबारी से आसपास के पूरे इलाके में भारी अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया था. इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें ये युवक हाथ में हथियार लेकर बिना किसी खौफ के खुलेआम पथराव और फायरिंग करते हुए साफ नजर आ रहे थे.