एटा: नैचुरल जिम के बाहर फायरिंग और पथराव करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद
एटा के नैचुरल जिम के बाहर फायरिंग और पथराव करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 8:01 PM IST
एटा: उत्तर प्रदेश के एटा जिले के कोतवाली नगर क्षेत्र में निधौली रोड पर स्थित मशहूर नैचुरल जिम के बाहर कुछ दिन पहले खुलेआम पथराव और फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले बदमाशों पर पुलिस का शिकंजा कसना शुरू हो गया है. इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों को धर दबोचने में बड़ी सफलता हासिल की है.
पकड़े गए दोनों आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं, जिसके बाद मुकदमे में आर्म्स एक्ट की गंभीर धाराएं बढ़ा दी गईं हैं. पुलिस ने दोनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है.
जिम के बाहर पथराव और फायरिंग: पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों आरोपियों की पहचान ओमपाल उर्फ ओपी पुत्र मुकेश (23) और आशीष उर्फ इंद्रजीत पुत्र रामगोपाल (25) निवासी अंबारी के रूप में हुई है, जिन्हें बुधवार को शहर के श्रृंगार नगर मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया. आपको बता दें कि पांच नवंबर को निधौली रोड स्थित नैचुरल जिम के बाहर आधा दर्जन से अधिक बेखौफ युवकों ने अचानक पथराव और फायरिंग शुरू कर दी थी. इस अचानक हुई गोलीबारी से आसपास के पूरे इलाके में भारी अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया था. इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें ये युवक हाथ में हथियार लेकर बिना किसी खौफ के खुलेआम पथराव और फायरिंग करते हुए साफ नजर आ रहे थे.
जिम संचालक की शिकायत पर दर्ज हुआ मुकदमा: बदमाशों की चलाई गई गोलियां इतनी खतरनाक थीं कि वे जिम के ऊपरी हिस्से में संचालित मेट्रो चाइल्ड अस्पताल तक जा पहुंचीं, जिससे अस्पताल के कांच के शीशे टूट गए थे और मरीजों व तीमारदारों में चीख-पुकार मच गई थी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया था, जहां से पुलिस को पिस्टल का एक खोखा भी बरामद हुआ था. जिम संचालक सुनील पुत्र यादराम सिंह निवासी चोंचा बनगांव की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने छह नामजद और दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. इस बड़ी घटना के सामने आने के बाद से ही पुलिस लगातार इन सभी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी और उनकी सुरागकशी कर रही थी.
कोतवाली प्रभारी बोले- अन्य आरोपियों की तलाश जारी: कोतवाली नगर प्रभारी धर्मेंद्र पवार ने बताया कि नैचुरल जिम के बाहर हुई पथराव और फायरिंग की इस घटना में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने बताया कि दोनों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं, जिसके आधार पर मुकदमे में आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई है. दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है और इस वारदात में शामिल अन्य फरार चल रहे आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही बाकी बचे हुए बदमाशों को भी सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा.
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