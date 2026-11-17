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एटा में चलती हुई मोटरसाइकिल में अचानक लगी आग, ट्रैफिक पुलिसकर्मी की सूझबूझ से टला हादसा

कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र पवार ने की कांस्टेबल के प्रयास की सराहना. ( Photo Credit: ETV Bharat )

एटा: उत्तर प्रदेश के एटा जिले में जीटी रोड पर स्थित शहर के सबसे व्यस्त हाथी गेट के पास मंगलवार की शाम उस समय अचानक भारी अफरा-तफरी मच गई, जब सड़क पर चल रही एक मोटरसाइकिल में अचानक आग भड़क उठी. देखते ही देखते इस चलती हुई बाइक से आग की तेज लपटें उठने लगीं और आसपास के लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही वहां दहशत का माहौल बन गया.

गनीमत यह रही कि उस समय मौके पर ही यातायात ड्यूटी संभाल रहे एक मुस्तैद पुलिसकर्मी ने अपनी सूझबूझ और गजब की तत्परता का परिचय देते हुए तुरंत आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया. उनकी इस फुर्ती और समझदारी के चलते समय रहते आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया और एक हादसा टल गया.

मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी राहुल शर्मा ने दिखाई सूझबूझ. (Video Credit: ETV Bharat) फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाई आग:कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र पवार ने बताया कि रिजोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सकीट रोड के ग्राम खोहडरा निवासी प्रिंस कुमार पुत्र डोरी लाल अपनी मोटरसाइकिल से किसी जरूरी काम यानी मोबाइल रिपेयर कराने के लिए एटा शहर आए हुए थे. जब वह हाथी गेट के पास से गुजर रहे थे, तभी अचानक उनकी बाइक में तकनीकी खराबी के चलते आग लग गई. मोटरसाइकिल से अचानक धुआं और भयंकर लपटें उठती देख सड़क पर चल रहे लोगों की भीड़ तुरंत वहां जमा हो गई और चारों तरफ चीख-पुकार व अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस विकट स्थिति में अगर समय रहते मदद न मिलती, तो आग आसपास की अन्य दुकानों या वाहनों को भी अपनी चपेट में ले सकती थी.