एटा में चलती हुई मोटरसाइकिल में अचानक लगी आग, ट्रैफिक पुलिसकर्मी की सूझबूझ से टला हादसा
बाइक में आग लगने के बाद मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग बुझाई और एक बड़ा हादसा टाल दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 10:17 PM IST
एटा: उत्तर प्रदेश के एटा जिले में जीटी रोड पर स्थित शहर के सबसे व्यस्त हाथी गेट के पास मंगलवार की शाम उस समय अचानक भारी अफरा-तफरी मच गई, जब सड़क पर चल रही एक मोटरसाइकिल में अचानक आग भड़क उठी. देखते ही देखते इस चलती हुई बाइक से आग की तेज लपटें उठने लगीं और आसपास के लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही वहां दहशत का माहौल बन गया.
गनीमत यह रही कि उस समय मौके पर ही यातायात ड्यूटी संभाल रहे एक मुस्तैद पुलिसकर्मी ने अपनी सूझबूझ और गजब की तत्परता का परिचय देते हुए तुरंत आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया. उनकी इस फुर्ती और समझदारी के चलते समय रहते आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया और एक हादसा टल गया.
फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाई आग:कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र पवार ने बताया कि रिजोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सकीट रोड के ग्राम खोहडरा निवासी प्रिंस कुमार पुत्र डोरी लाल अपनी मोटरसाइकिल से किसी जरूरी काम यानी मोबाइल रिपेयर कराने के लिए एटा शहर आए हुए थे. जब वह हाथी गेट के पास से गुजर रहे थे, तभी अचानक उनकी बाइक में तकनीकी खराबी के चलते आग लग गई. मोटरसाइकिल से अचानक धुआं और भयंकर लपटें उठती देख सड़क पर चल रहे लोगों की भीड़ तुरंत वहां जमा हो गई और चारों तरफ चीख-पुकार व अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस विकट स्थिति में अगर समय रहते मदद न मिलती, तो आग आसपास की अन्य दुकानों या वाहनों को भी अपनी चपेट में ले सकती थी.
ट्रैफिक कांस्टेबल राहुल शर्मा ने दिखाई बहादुरी: घटनास्थल पर यातायात व्यवस्था संभाल रहे ड्यूटीरत कांस्टेबल राहुल शर्मा ने बिना एक पल गंवाए तुरंत स्थिति की गंभीरता को भांप लिया. उन्होंने बिना घबराए अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और पास की ही एक दुकान से तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर मंगवाया. इसके बाद उन्होंने बिना देर किए फायर एक्सटिंग्विशर का शानदार इस्तेमाल करते हुए जलती हुई मोटरसाइकिल की आग को बुझाना शुरू कर दिया. उनकी इस त्वरित और साहसिक कार्रवाई के चलते आग बहुत कम समय में शांत हो गई और एक संभावित बड़ी दुर्घटना टल गई.
स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मी को दिया धन्यवाद: कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र पवार ने बताया कि हाथी गेट के पास मोटरसाइकिल में आग लगने की घटना सामने आई थी, जिस पर मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी राहुल शर्मा ने काफी सूझबूझ और तत्परता से काम लिया है. उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से समय रहते आग बुझाकर एक बड़े हादसे को टाल दिया है और पुलिसकर्मी की इस सक्रियता से मौके पर मौजूद आम जनता को भी बड़ी राहत मिली है. घटना के बाद स्थानीय नागरिकों और राहगीरों ने कांस्टेबल राहुल शर्मा के इस साहस और उनकी कर्तव्यनिष्ठा की जमकर तारीफ की है. यह घटना हमें यह सिखाती है कि आपात स्थिति में जरा सी सूझबूझ और सही समय पर लिया गया फैसला कितनी बड़ी जान-माल की रक्षा कर सकता है.
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