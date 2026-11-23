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एटा में बेकाबू कैंटर की टक्कर से बाइकसवार युवक की मौत, साथी की हालत गंभीर

बताया गया कि अंकित (20) पुत्र नन्हेलाल और राजपाल (24) पुत्र रामखिलाड़ी निवासी ग्राम देवी नगर, थाना कुरावली, मैनपुरी बाइक से कहीं जा रहे थे. नगला मोहन चौराहे के पास पेट्रोल पंप के नजदीक रविवार रात अज्ञात कैंटर ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद बाइकसवार दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं कैंटर चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया.



हादसा देख स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज पहुंचाया गया. यहां चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया. जबकि दूसरे की हालत गंभीर देख प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया.



सीएचसी अलीगंज के चिकित्सा अधिकारी डॉ. विशाल चंद्रा ने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल दो युवकों को अस्पताल लाया गया था. परीक्षण के दौरान अंकित की मौत हो चुकी थी. गंभीर रूप से घायल राजपाल को प्राथमिक उपचार देने के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.



प्रभारी निरीक्षक अलीगंज लोकेश भाटी ने बताया कि रविवार शाम करीब सात बजे नगला मोहन चौराहे के पास कैंटर की टक्कर से बाइकसवार दो युवक घायल हुए थे. इनमें एक की मौत हो गई थी. दूसरे युवक को रेफर किया गया है. दुर्घटना स्थल जसरथपुर थाना क्षेत्र में आता है. संबंधित थाना पुलिस को सूचना दे दी गई है. फरार कैंटर और उसके चालक की तलाश की जा रही है.



