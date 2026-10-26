एटा में 52 घंटे से लापता 3 साल की राधिका का खेत में मिला शव, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
एटा के मलावन थाना क्षेत्र में 52 घंटे से लापता 3 साल की मासूम राधिका का शव खेत से बरामद हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 9:48 PM IST
एटा: उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पिछले करीब बावन घंटों से जिस तीन साल की मासूम राधिका को पूरा परिवार और पुलिस दिन-रात तलाश रही थी, सोमवार को उसका शव घर के ठीक पीछे पश्चिम दिशा में एक चरी के खेत में बरामद हुआ.
छोटी सी बच्ची का शव मिलने की दुखद खबर मिलते ही पूरे परिवार में चीख-पुकार मच गई और कोहराम मच गया. जिस मासूम के सुरक्षित घर लौटने की उम्मीद में परिजन हर गली और कोने को छान रहे थे, उसकी मौत के सच ने हर किसी का दिल दहला दिया.
खेलते-खेलते संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी गायब: यह घटना मलावन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगला भूपाल गांव की है. मृतक मासूम राधिका शनिवार की सुबह करीब ग्यारह बजे अपने ननिहाल के बाहर गली में खेल रही थी, तभी वह अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई. परिजनों ने काफी तलाश की जब उसका कोई सुराग नहीं लगा, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इस अनहोनी की सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और डॉग स्क्वायड की मदद से गांव तथा आसपास के इलाकों में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया गया.
परिजनों ने जताई हत्या की आशंका और उठाए सवाल: ठीक बावन घंटे बाद सोमवार की शाम को घर के पास ही खेत में बच्ची का शव मिलने की सूचना से सनसनी फैल गई. जन्म के समय ही अपनी मां को खो चुकी राधिका अपने ननिहाल में ही रहकर पल-बढ़ रही थी, जिसकी इस तरह अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. मासूम के नाना ने किसी से कोई रंजिश न होने की बात कहते हुए गंभीर अनहोनी की आशंका जताई है. परिजनों का यह भी सवाल है कि जब उस क्षेत्र की पहले भी तलाश की गई थी, तो तब बच्ची का शव वहां क्यों नहीं दिखाई दिया.
पुलिस प्रशासन ने शुरू की गहन छानबीन और साक्ष्य संकलन: घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के तमाम आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए और स्थिति का जायजा लिया. अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताभ पांडेय ने मीडिया को पूरी जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस बल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है. फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वायड की टीमों ने मौके से सभी जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा.
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