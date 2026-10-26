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एटा में 52 घंटे से लापता 3 साल की राधिका का खेत में मिला शव, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वायड की टीम ने मौके पर पहुंचकर जुटाए साक्ष्य. ( Video Credit: ETV Bharat )

एटा: उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पिछले करीब बावन घंटों से जिस तीन साल की मासूम राधिका को पूरा परिवार और पुलिस दिन-रात तलाश रही थी, सोमवार को उसका शव घर के ठीक पीछे पश्चिम दिशा में एक चरी के खेत में बरामद हुआ.

छोटी सी बच्ची का शव मिलने की दुखद खबर मिलते ही पूरे परिवार में चीख-पुकार मच गई और कोहराम मच गया. जिस मासूम के सुरक्षित घर लौटने की उम्मीद में परिजन हर गली और कोने को छान रहे थे, उसकी मौत के सच ने हर किसी का दिल दहला दिया.

जानकारी देते बच्ची के नाना मुकेश चंद्र. (Video Credit: ETV Bharat) खेलते-खेलते संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी गायब: यह घटना मलावन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगला भूपाल गांव की है. मृतक मासूम राधिका शनिवार की सुबह करीब ग्यारह बजे अपने ननिहाल के बाहर गली में खेल रही थी, तभी वह अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई. परिजनों ने काफी तलाश की जब उसका कोई सुराग नहीं लगा, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इस अनहोनी की सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और डॉग स्क्वायड की मदद से गांव तथा आसपास के इलाकों में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया गया.