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एटा में मंत्री बेबी रानी मौर्य डीएम पर भड़कीं: फोन न उठाने पर प्रोटोकॉल याद दिलाते हुए कहा- 'क्या आप हमसे बड़े हैं?'

महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने फोन न उठाने पर डीएम अरविंद सिंह पर जमकर नाराजगी जताई और प्रोटोकॉल को लेकर सवाल खड़े किए.

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एटा में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य और डीएम के बीच तनातनी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 9:53 PM IST

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एटा: उत्तर प्रदेश के एटा में प्रदेश सरकार की महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य और जिलाधिकारी अरविंद सिंह के बीच कथित तौर पर फोन न उठाने को लेकर नाराजगी का मामला सामने आया है. मंत्री का आरोप है कि उन्होंने जिलाधिकारी को व्यवस्थाओं की जानकारी लेने के लिए कई बार फोन किया, लेकिन डीएम ने उनका फोन रिसीव नहीं किया.

मंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर जिलाधिकारी के सामने इसको लेकर नाराजगी जाहिर की. वाकये का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पूरा मामला प्रशासनिक गलियारों में चर्चा में आ गया है.

17 बार कॉल करने के बावजूद डीएम ने नहीं उठाया फोन. (Photo Credit: ETV Bharat)

रक्षाबंधन कार्यक्रम में पहुंची थीं कैबिनेट मंत्री: बुधवार को महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य एटा के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची थीं. इस दौरान रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को साड़ियां और मिठाई वितरित की गई. मंत्री ने 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए शुरू की गई मुफ्त बस यात्रा योजना की जानकारी भी कार्यक्रम में दी. कार्यक्रम के दौरान स्वागत और सलामी के समय माहौल उस समय असहज हो गया, जब मंत्री ने जिलाधिकारी अरविंद सिंह से फोन नहीं उठाने को लेकर सीधे नाराजगी जताई.

प्रोटोकॉल को लेकर मंत्री ने उठाए सवाल: मंत्री ने स्पष्ट कहा कि वह व्यवस्थाओं की जानकारी लेने के लिए जिलाधिकारी को लगातार फोन कर रही थीं. उनके मुताबिक, 17 बार कॉल करने के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर फोन नहीं उठाया गया. वीडियो में मंत्री डीएम से कहती नजर आ रही हैं कि यह गलत बात है और उन्हें फोन उठाना चाहिए. मंत्री ने प्रोटोकॉल को लेकर भी सवाल उठाते हुए डीएम से तीखे लहजे में पूछा, 'क्या प्रोटोकॉल में आप हमसे बड़े हैं?'

जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के तालमेल पर उठे सवाल: इस दौरान मंत्री के तेवर बेहद सख्त नजर आए और उनकी नाराजगी का असर स्वागत कार्यक्रम पर भी दिखाई दिया. बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी की ओर से दिए गए बुके को मंत्री ने पहले गुस्से में लेने से मना कर दिया, हालांकि बाद में उन्होंने बुके स्वीकार कर लिया. बुधवार को हुई इस घटना का वीडियो गुरुवार को सामने आने के बाद लखनऊ तक राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. फिलहाल जिलाधिकारी की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम पर कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया गया है.

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