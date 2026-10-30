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एटा में युवक का Murder; भाई ने जताई दो लाख रुपये के लेनदेन में हत्या की आशंका, काली नदी में शव तलाश रही पुलिस

एटा : अलीगंज थाना क्षेत्र के गलारपुर गांव निवासी विमलेश (35) के अपहरण के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताई गई है. विमलेश 20 अक्टूबर को दशहरे के दिन से लापता है. वह गांव के ही एक व्यक्ति के साथ घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. परिजनों ने दो लाख रुपये के लेनदेन के विवाद में हत्या किए जाने का आरोप लगाया है. पुलिस आरोपियों की निशानदेही के आधार पर काली नदी में शव की तलाश करा रही है.





विमलेश के भाई अजय के मुताबिक 20 अक्टूबर को गांव का रोहित उनके भाई को घर से बुलाकर ले गया था. उसी रात करीब 9:45 बजे तक विमलेश से फोन पर बातचीत हुई थी. इसके बाद उनका मोबाइल बंद आने लगा. अगले दिन तक घर नहीं लौटने पर परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई. इसके बाद पुलिस से शिकायत की गई.



अजय का आरोप है कि दो लाख रुपये के लेनदेन के विवाद में उनके भाई की हत्या की गई है. अजय का दावा है कि विमलेश को शराब पिलाने के बाद कुछ मिलाया गया और सिर पर चोट पहुंचाई गई. इसके बाद शव को बोरी में बांधकर काली नदी में फेंक दिया गया. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि होना अभी बाकी है. पुलिस शव के बरामद होने के बाद जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने की बात कर रही है.



जैथरा थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि रोहित के भाई अजय की शिकायत पर दो नामजद आरोपियों के खिलाफ अपहरण और हत्या की आशंका से संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है. शव की बरामदगी और मामले की जांच के बाद ही घटना की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. आरोपियों की निशानदेही के आधार पर काली नदी में शव की तलाश कराई जा रही है. पीएसी के जवान मोटरबोट के जरिए नदी में तलाशी अभियान चला रहे हैं. करीब आठ किलोमीटर तक नदी का क्षेत्र खंगाला जा चुका है.