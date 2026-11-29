ETV Bharat / state

एटा में हृदय विदारक दुर्घटना; नवोदय विद्यालय में परीक्षा दिलवाकर लौट रहे ममेरे भाई-बहन की हादसे में मौत

एटा : नवोदय विद्यालय में परीक्षा दिलवाकर बाइक से घर लौट रहे ममेरे भाई-बहन की सड़क हादसे में मौत हो गई. जबकि बाइकसवार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है.

एटा में हृदय विदारक दुर्घटना. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)





हादसा कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में नगला मदिया के पास हाईवे पर हुआ. बताया जा रहा कि राजीव कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के नगला बाय सिराव का निवासी राजीव अपनी 12 वर्षीय ममेरी बहन कंचन को छोटे भाई रोहित के साथ बाइक से नवोदय विद्यालय में परीक्षा दिलवाने के बाद लौट रहा था. इसी दौरान हाईवे पर तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइकसवार तीनों लोग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. जिसमें दो की मौके पर ही मौत हो गई.



हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. स्थानीय लोगों की सूचना पर कोतवाली देहात पुलिस पहुंची. पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. जबकि घायल रोहित को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया. पुलिस ने प्राइवेट बस और उसके चालक को हिरासत में ले लिया है.



कोतवाली देहात प्रभारी केके लोधी ने बताया कि नगला मदिया के पास हाईवे पर बस और बाइक की टक्कर में दो बच्चों की मौत हुई है. मृतकों में 12 वर्षीय बच्ची कंचन और उसका भाई राजीव शामिल हैं. हादसे में युवक रोहित घायल हुआ है. जिसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है. बस चालक को हिरासत में ले लिया गया है.