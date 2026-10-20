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Food poisoning; एटा में चाऊमिन खाने के बाद 14 वर्षीय छात्रा की मौत, सीएमओ ने बताई ऐसी बात

चाऊमिन खाने के बाद छात्रा की मौत. ( Photo Credit : ETV Bharat )

एटा : चामुंडा मंदिर में दर्शन के बाद चाऊमिन, आइसक्रीम और कोल्डड्रिंक का सेवन करना मिरहची की 14 वर्षीय छात्रा भावना उर्फ तनु के लिए जानलेवा साबित हुआ. नदरई के पास ऑटो में सफर के दौरान उल्टी होने के बाद वह बेहोश हो गई. परिजन उसे कासगंज के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. सीएमओ के अनुसार उल्टी के दौरान चाऊमिन का टुकड़ा सांस की नली में फंसने की आशंका है. छात्रा का शव घर पहुंचने पर परिवार में चीख-पुकार मची हुई है.



मिरहची के मारहरा रोड निवासी शरद श्रीवास्तव नोएडा की एक निजी कंपनी में नौकरी करते हैं. उनकी बड़ी बेटी भावना उर्फ तनु मारहरा स्थित एंजेल द फ्यूचर स्कूल में कक्षा 10 की छात्रा थी. सोमवार को नवमी की पूजा के बाद तनु ने कन्या-लांगुर खिलाए और व्रत खोला. इसके बाद दोपहर करीब एक बजे वह अपनी मां कल्पना, छोटी बहन, भाई और बुआ नीलम के साथ कासगंज स्थित चामुंडा मंदिर में दर्शन करने गई थी.