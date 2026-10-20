Food poisoning; एटा में चाऊमिन खाने के बाद 14 वर्षीय छात्रा की मौत, सीएमओ ने बताई ऐसी बात
नवमी पूजन और कन्या भोज के बाद चामुंडा मंदिर में दर्शन करने परिजनों के साथ गई थी छात्रा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 11:21 AM IST
एटा : चामुंडा मंदिर में दर्शन के बाद चाऊमिन, आइसक्रीम और कोल्डड्रिंक का सेवन करना मिरहची की 14 वर्षीय छात्रा भावना उर्फ तनु के लिए जानलेवा साबित हुआ. नदरई के पास ऑटो में सफर के दौरान उल्टी होने के बाद वह बेहोश हो गई. परिजन उसे कासगंज के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. सीएमओ के अनुसार उल्टी के दौरान चाऊमिन का टुकड़ा सांस की नली में फंसने की आशंका है. छात्रा का शव घर पहुंचने पर परिवार में चीख-पुकार मची हुई है.
मिरहची के मारहरा रोड निवासी शरद श्रीवास्तव नोएडा की एक निजी कंपनी में नौकरी करते हैं. उनकी बड़ी बेटी भावना उर्फ तनु मारहरा स्थित एंजेल द फ्यूचर स्कूल में कक्षा 10 की छात्रा थी. सोमवार को नवमी की पूजा के बाद तनु ने कन्या-लांगुर खिलाए और व्रत खोला. इसके बाद दोपहर करीब एक बजे वह अपनी मां कल्पना, छोटी बहन, भाई और बुआ नीलम के साथ कासगंज स्थित चामुंडा मंदिर में दर्शन करने गई थी.
परिजनों के मुताबिक दर्शन के बाद करीब साढ़े तीन बजे तनु ने पहले आइसक्रीम और फिर चाऊमिन खाई. शाम चार बजे परिवार के सभी लोग ऑटो से मिरहची के लिए रवाना हुए. नदरई के पास पहुंचने पर तनु को अचानक उल्टियां होने लगी और वह बेहोश हो गई. उसे आनन फानन मिरहची के अस्पताल पहुंचाया गया. जहां चिकित्सक ने कासगंज ले जाने की सलाह दी. इसके बाद उसे निजी अस्पताल ले गए, जहां डाॅक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
सीएमओ डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि संभव है कि उल्टियों के दौरान चाऊमिन का टुकड़ा सांस की नली में फंस गया हो. जिसके कारण मृत्यु हुई हो. हालांकि, मौत का वास्तविक कारण जांच के बाद ही सामने आएगा. सीओ सदर एटा संकल्पदीप कुशवाह ने बताया कि इस संबंध में पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई है. तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.
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