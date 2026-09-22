एटा में पत्नी और सास की हत्या, हथौड़ी से सिर और आंख कूचकर बेरहमी से मारा, बच्चे ने बताया-पिता और बाबा ने उतारा मौत के घाट
पति और ससुर पर लगा हत्या का आरोप, दोनों आरोपी फरार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 10:24 AM IST
एटा: यूपी के एटा जिले के अवागढ़ के यादव नगर मोहल्ले में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई. मंगलवार की देर रात 12.30 बजे मां-बेटी की सिर और आंखे कूची लाश मिली. निर्मम तरीके से की गई इस हत्या का आरोप बेटी के पति और ससुर पर लगा है. सूचना मिलते ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुचा. पुलिस को चारपाई पर मां और बेटी के खून से लथपथ शव मिले. घटना के बाद से ही दोनों आरोपी फरार हैं.
मृतकों की पहचान कमला देवी(60) और उनकी बेटी प्रियंका (35) पत्नी रुकुम पाल निवासी अवागढ़ के रूप में हुई. एसएसपी डॉ. इलामारन और एएसपी श्वेताभ पांडेय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. सीओ जलेसर ज्ञानेंद्र प्रताप ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया. घटना की गंभीरता को देखते हुए जलेसर सर्किल के सभी थानाध्यक्षों को मौके पर बुलाया गया. कोतवाली देहात पुलिस को भी भेजा गया. वहीं, सबूत इकट्ठा करने के लिए डॉग स्क्वायड, फोरेंसिक टीम, फील्ड यूनिट और एसओजी की टीमें मौके पर पहुंचीं.
पुलिस ने मौके से जांच कर साक्ष्य जुटाए और आसपास के लोगों से पूछताछ की. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस के अनुसार घटना के पीछे पारिवारिक विवाद की बात सामने आ रही है. मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है.
डबल मर्डर पर अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताभ पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि आवागढ़ थाना क्षेत्र के यादव नगर मोहल्ले में दो लोगों की हत्या हुई है. घटना स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया है. बेटी का अपनी पति से विवाद चलता था. बच्चों द्वारा बताया गया है कि पिता और बाबा द्वारा हत्या की गई है. फिलहाल पुलिस की कई टीमें गठित कर हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.
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