एटा के डॉक्टर ने पेश की इंसानियत की मिसाल; गरीब बेटी से नहीं ली 10 लाख फीस, फ्री में की जटिल सर्जरी
सफल सर्जरी के बाद मां भावुक हो गईं. उन्होंने डॉक्टर और उनकी पूरी टीम का आभार जताया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 1:56 PM IST
एटा: कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं. जब कोई चिकित्सक अपने पेशे से आगे बढ़कर जरूरतमंद की मदद के लिए खड़ा होता है, तो वह इंसानियत की मिसाल बन जाता है. ऐसा ही उदाहरण एटा के डॉ. हिमांशु उपाध्याय ने पेश किया है. आर्थिक तंगी से जूझ रही बच्ची की न सिर्फ मुफ्त में सर्जरी की, बल्कि जांच से लेकर दवाइयां और भर्ती तक का सारा खर्च खुद वहन कर रहे हैं. आगे भी बच्ची की जो ऑपरेशन होंगे, वह भी डॉक्टर मुफ्त करेंगे.
डॉ. हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि 18 वर्षीय तनु एक दुर्लभ बीमारी पिंडबोर्ग ट्यूमर से ग्रसित थी. यह लाखों में किसी एक को होता है. इस ऑपरेशन में 10 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आता लेकिन परिवार की हालत देखकर हमने एक भी पैसे न लेने का फैसला किया.
उन्होंने बताया कि तनु बचपन से ही जबड़े के दुर्लभ पिंडबोर्ग ट्यूमर से पीड़ित थी. बीमारी के चलते उसके जबड़े की हड्डी बुरी तरह प्रभावित हो गई थी. परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि मां मीरा घर-घर जाकर खाना बनाती हैं और इसी से परिवार का भरण-पोषण करती हैं. ऐसे में बेटी के इलाज पर लाखों रुपए खर्च करना उनके लिए संभव नहीं था.
बेटी की बीमारी और आर्थिक मजबूरी के बीच मां के सामने बड़ी चुनौती थी. इसी दौरान डॉ. हिमांशु उपाध्याय ने परिवार की स्थिति को समझते हुए तनु का पूरा इलाज निःशुल्क करने का फैसला लिया. डॉक्टरों की टीम ने करीब चार से पांच घंटे तक चली जटिल सर्जरी के बाद ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया.
सर्जरी के दौरान प्रभावित जबड़े की हड्डी का हिस्सा निकालकर तनु के अपने कूल्हे की हड्डी यानी इलियक क्रेस्ट बोन ग्राफ्ट की मदद से जबड़े का पुनर्निर्माण किया गया. इस ऑपरेशन में चुनौती केवल ट्यूमर को निकालने की नहीं थी, बल्कि चेहरे की बनावट और जबड़े की संरचना को भी दोबारा तैयार करना था.
चिकित्सकीय रूप से पिंडबोर्ग ट्यूमर को CEOT कहा जाता है. यह जबड़े में होने वाला दुर्लभ ट्यूमर है, जो कैंसर रहित होने के बावजूद हड्डी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है.
डॉ. हिमांशु उपाध्याय के नेतृत्व में इस सर्जरी में डॉ. गौरव माथुर, डॉ. मनीष, डॉ. प्रभव कांत गुप्ता, डॉ. हरीश हरकाल और डॉ. देवाश्री उपाध्याय सहित पूरी मेडिकल टीम की अहम भूमिका रही.
अस्पताल प्रबंधन ने भर्ती, ऑपरेशन, आईसीयू, दवाइयों और छुट्टी तक का पूरा खर्च स्वयं उठाया. परिवार से किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया गया. डॉ. हिमांशु उपाध्याय का कहना है कि आर्थिक मजबूरी किसी मरीज के इलाज में बाधा नहीं बननी चाहिए.
वहीं, बेटी की सफल सर्जरी के बाद मां मीरा भावुक हो गईं. उन्होंने डॉक्टर और उनकी पूरी टीम का आभार जताया. जिस मां के लिए बेटी का इलाज कराना लाखों रुपए के खर्च के कारण सपना बन गया था, उसकी बेटी को अब नई उम्मीद मिली है.
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