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एटा के डॉक्टर ने पेश की इंसानियत की मिसाल; गरीब बेटी से नहीं ली 10 लाख फीस, फ्री में की जटिल सर्जरी

एटा के डॉक्टर ने पेश की इंसानियत की मिसाल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

एटा: कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं. जब कोई चिकित्सक अपने पेशे से आगे बढ़कर जरूरतमंद की मदद के लिए खड़ा होता है, तो वह इंसानियत की मिसाल बन जाता है. ऐसा ही उदाहरण एटा के डॉ. हिमांशु उपाध्याय ने पेश किया है. आर्थिक तंगी से जूझ रही बच्ची की न सिर्फ मुफ्त में सर्जरी की, बल्कि जांच से लेकर दवाइयां और भर्ती तक का सारा खर्च खुद वहन कर रहे हैं. आगे भी बच्ची की जो ऑपरेशन होंगे, वह भी डॉक्टर मुफ्त करेंगे.

डॉ. हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि 18 वर्षीय तनु एक दुर्लभ बीमारी पिंडबोर्ग ट्यूमर से ग्रसित थी. यह लाखों में किसी एक को होता है. इस ऑपरेशन में 10 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आता लेकिन परिवार की हालत देखकर हमने एक भी पैसे न लेने का फैसला किया.