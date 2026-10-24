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डीएम अरुनमौली ने किया बूथों का निरीक्षण; कहा-मतदाता सूची में गड़बड़ियां मिलीं तो दोबारा होगी जांच

बूथ पर पहुंचीं डीएम एम. अरुनमौली. ( Photo Credit : ETV Bharat )

एटा : चुनाव में कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे और मतदाता सूची में दर्ज नाम, पिता के नाम व पते में किसी तरह की गड़बड़ी न रहे. इसके लिए शनिवार को जिलेभर में विशेष अभियान चलाया गया. जिलाधिकारी एम. अरुण मौली ने बूथों का निरीक्षण कर अभियान की स्थिति देखी और बूथ लेवल अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने के साथ ही पुरानी प्रविष्टियों की गलतियों को दुरुस्त करने पर जोर दिया.

मीडिया से मुखातिब ए़टा की जिलाधिकारी एम. अरुण मौली. (Video Credit : ETV Bharat)



डीएम एम. अरुण मौली ने बताया कि विशेष अभियान के तहत शनिवार को जिले के सभी बूथों पर बीएलओ ने नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मतदाता सूची में संशोधन करने और पुराने रिकॉर्ड की त्रुटियां दूर करने की कार्रवाई की. मतदाताओं को फॉर्म-6 भरने और उसकी ऑनलाइन एंट्री सही तरीके से कराने के संबंध में भी जानकारी साझा की गई. जिन पात्र नागरिकों के नाम किसी कारणवश अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाए हैं, उन्हें नियमानुसार शामिल कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. मतदाता सूची में नाम, पिता के नाम और पते से संबंधित गलतियों को लेकर बीएलओ को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं.