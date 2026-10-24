डीएम अरुनमौली ने किया बूथों का निरीक्षण; कहा-मतदाता सूची में गड़बड़ियां मिलीं तो दोबारा होगी जांच
जिलाधिकारी एम. अरुण मौली ने बूथों का निरीक्षण कर अभियान की स्थिति देखी, बीएलओ को दिए दिशा निर्देश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 3:06 PM IST
एटा : चुनाव में कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे और मतदाता सूची में दर्ज नाम, पिता के नाम व पते में किसी तरह की गड़बड़ी न रहे. इसके लिए शनिवार को जिलेभर में विशेष अभियान चलाया गया. जिलाधिकारी एम. अरुण मौली ने बूथों का निरीक्षण कर अभियान की स्थिति देखी और बूथ लेवल अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने के साथ ही पुरानी प्रविष्टियों की गलतियों को दुरुस्त करने पर जोर दिया.
डीएम एम. अरुण मौली ने बताया कि विशेष अभियान के तहत शनिवार को जिले के सभी बूथों पर बीएलओ ने नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मतदाता सूची में संशोधन करने और पुराने रिकॉर्ड की त्रुटियां दूर करने की कार्रवाई की. मतदाताओं को फॉर्म-6 भरने और उसकी ऑनलाइन एंट्री सही तरीके से कराने के संबंध में भी जानकारी साझा की गई. जिन पात्र नागरिकों के नाम किसी कारणवश अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाए हैं, उन्हें नियमानुसार शामिल कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. मतदाता सूची में नाम, पिता के नाम और पते से संबंधित गलतियों को लेकर बीएलओ को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं.
डीएम के मुताबिक नए मतदाताओं को चिह्नित करने के लिए बीएलओ पहले से गांव-गांव और बूथवार आंकड़े तैयार कर चुके हैं. इसी आधार पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है. फॉर्म-6 के माध्यम से पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के साथ ही आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके मतदाता पहचान पत्र जल्द जारी कराने का प्रयास किया जाएगा.
मतदाता सूची में नाम और पिता के नाम जैसी प्रविष्टियों में असामान्य गलतियां सामने आने की शिकायतों को देखते हुए पुराने रिकॉर्ड की भी दोबारा जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं. बीएलओ को अपने स्तर से प्रत्येक प्रविष्टि का सत्यापन करने और गलती मिलने पर नियमानुसार सुधार कराने को कहा गया है. साथ ही संबंधित निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से मतदाता सूची की रैंडम जांच भी कराई जाएगी.
डीएम के अनुसार अगले एक सप्ताह के भीतर मतदाता सूची की दोबारा जांच कराने का प्रयास किया जाएगा. अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाना, पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ना और यह सुनिश्चित करना है कि आगामी चुनाव में किसी भी मतदाता को नाम या पते में गड़बड़ी के कारण अपने मताधिकार के प्रयोग में परेशानी न हो.