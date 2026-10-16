ETV Bharat / state

एटा में 18 साल पुराने हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद, 25 हजार का जुर्माना

एटा : सकीट थाना क्षेत्र में हत्या के करीब 18 साल पुराने मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. विशेष ईसी एक्ट न्यायालय ने दोषी रामौतार उर्फ वदन सिंह पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. मामले में पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के बाद 15 अक्टूबर को फैसला सुनाया गया.



बता दें कि 11 अप्रैल 2008 को वादी ने थाना सकीट में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पुत्र की गला दबाकर हत्या कर दी गई. शव को गेहूं के खेत में छिपा दिया गया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 33/2008 दर्ज किया था। मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत दर्ज किया गया.



विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य संकलित किए और रामौतार उर्फ वदन सिंह पुत्र मूलचंद, निवासी बक्शीपुर खास, थाना सकीट, जनपद एटा के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया. पुलिस के अनुसार, 5 अगस्त 2008 को आरोपपत्र दाखिल किया गया था। इसके बाद मामले की सुनवाई न्यायालय में चली.



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा के निर्देशन में मुकदमे को प्रभावी पैरवी के लिए चिह्नित किया गया. सुनवाई के दौरान मॉनिटरिंग सेल ने मामले की निगरानी की, जबकि अभियोजन विभाग की ओर से भी प्रभावी पैरवी की गई. इसके बाद 15 अक्टूबर 2026 को न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.



विशेष लोक अभियोजक (ई सी एक्ट) विजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि 10 अप्रैल 2008 को रुक्म सिंह को आरोपी राम अवतार उर्फ वदन सिंह शादी समारोह में दावत के दौरान बुलाकर के ले गया था। 12 अप्रैल की शाम उसका शव खेत में मिला था. इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की कोई ओर से कई गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए. न्यायालय में प्रभावी पैरवी और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने दोषी राम अवतार को आजीवन कारावास और 25 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई.







ये भी पढ़ेंः GI टैग तो मिला, पर कन्नौज की खुशबू से अभी भी दूर पर्यटक, 10 साल बाद भी तैयार नहीं हुआ करोड़ों का संग्रहालय