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कोर्ट के आदेश पर नाबालिग से दुष्कर्म और पिता की हत्या मामले में 13 के खिलाफ केस दर्ज

एटा कोतवाली देहात का मामला. 5 मार्च 2026 में दूध लेने गई नाबालिग के अपहरण, दुष्कर्म और खोजने के निकले पिता की हत्या का केस.

एटा कोर्ट आर्डर.
एटा कोर्ट आर्डर. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 11:12 AM IST

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एटा : जिला न्यायालय के आदेश पर नाबालिग के अपहरण, छेड़खानी और खोजने निकले पिता की हत्या मामले में कोतवाली देहात में 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, न्यायालय में दर्ज बयानों, सर्विलांस के साक्ष्य और जांच टीम के इनपुट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

अभियोजन के अनुसार शिकायतकर्ता और उसका परिवार कोतवाली नगर क्षेत्र में किराए के मकान में रहता है. 5 मार्च 2026 में उसकी भतीजी (15) दूध लेने निकली थी. देर रात तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने आसपास खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला. नाबालिग की तलाश में निकले पिता का शव अगले दिन (6 मार्च 2026) को पेड़ से लटका मिला. इस मामले में पुलिस ने पत्नी की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया था.

इसी बीच पुलिस ने लापता नाबालिग को भी बरामद किया गया. नाबालिग ने आपबीती में बताया कि मैनपुरी जिले के गणेशपुरा निवासी चंद्रपाल, पप्पू उर्फ श्री चंद्र, संदीप, प्रदीप, कुलदीप, धीरेंद्र, भूपेंद्र, अनिरुद्ध, रविंद्र, नरेंद्र, ब्रजेश उर्फ बिट्टू और अतुल ने उसे रास्ते में घेर लिया था. आरोपियों ने जबरन गाड़ी में बैठाया, मारपीट की और उसके कपड़े फाड़ दिए. इसके बाद दुष्कर्म का प्रयास किया गया.

नाबालिग का आरोप है कि आरोपी उसे एक अज्ञात कमरे में ले गए. जहां बंधक बना लिया गया. इस दौरान कोई नशीला पदार्थ सुंघाया. इसके बाद दुष्कर्म किया. अगले दिन होश आने पर आरोपियों ने किसी से कुछ भी नहीं बताने की धमकी दी. आरोपियों ने कहा कि पिता की हत्या कर शव पेड़ से लटका दिया है. फिलहाल कोर्ट के आदेश पर सभी 13 नामजद आरोपियों के खिलाफ के दर्ज कर लिया गया है.

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नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म
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