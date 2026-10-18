घुंघरू नगरी के घंटों की दुनियाभर में धाक, कैसी है कारीगरों-शिल्पकारों की जिंदगी?
पढ़ें जलेसर के हुनरमंदों पर आधारित प्रताप सिंह के संपादन में संवाददाता मनोज श्रीवास्तव की स्पेशल खबर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 12:06 PM IST|
Updated : October 18, 2026 at 12:13 PM IST
एटा : मंदिरों में गूंजने वाली घंटियों की आवाज हो या नृत्य में घुंघरुओं की झंकार. इनकी खनक के पीछे एटा जलेसर के कारीगरों-शिल्पकारों की कड़ी और पीढ़ियों की मेहनत है. पहले यहां कच्ची भट्ठियों में पीतल ढलता था, इसके बाद हुनर मिट्टी के सांचों में आकार लेता था, लेकिन आधुनिकता ने इसका स्वरूप बदल दिया है. ऐसे में दुनियाभर में मशहूर घुंघरू नगरी के घंटियों और घुंघरुओं की खनक तो खूब है, लेकिन इन्हें गढ़ने वाले परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों की बेबसी भी कम नहीं है.
जलेसर समेत देश के कई शहरों में घंटियों और घुंघरुओं के गढ़ने वाले हाथों को सरकार की योजना (एक जिला एक उत्पाद) का सहारा जरूर मिला, लेकिन कारीगरों की सीमित कमाई, काम की अनिश्चितता और नई पीढ़ी के दूर होने से पहचान पर धुंधलका छा रहा है. बहरहाल उद्यमियों को उम्मीद है कि ओडीओपी स्कीम से इस कारोबार को बढ़ावा के साथ हुनरमंद हाथों को बेहतर आमदनी का सहारा जरूर मिलेगा.
जलेसर में 300 पंजीकृत और 100 अपंजीकृत इकाइयां : उपायुक्त उद्योग अर्चना कुमारी के मुताबिक जलेसर में ढलाई की करीब 300 पंजीकृत और लगभग 100 अपंजीकृत इकाइयां हैं. उद्योग से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 15 हजार कारीगर जुड़े हुए हैं. पिछले पांच वर्षों में ईंधन संबंधी पाबंदियों, कच्चे माल की बढ़ती कीमत और डिजिटल मार्केटिंग की कमी के चलते करीब 15 से 20 प्रतिशत भट्ठियां बंद हुई हैं. सालाना निर्यात लगभग 50 लाख रुपये है.
घुंघरू बनाने की प्रक्रिया : ब्रास यानी पीतल, कॉपर और जिंक से तैयार मिश्रधातु है. इसे पिघलाकर मिट्टी के सांचों में ढलाई की जाती है. इसके बाद अलग-अलग चरणों में कारीगर उत्पाद को तैयार करते हैं. घुंघरू बनाने की प्रक्रिया में भी कई हाथों की मेहनत लगती है.
ओडीओपी से उम्मीद : ओडीओपी से उद्योग को बढ़ावा मिलने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाजार तक पहुंच बढ़ने की उम्मीद जताई है. ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर अमेज़न, फ्लिपकार्ट के साथ ही ओडीओपी का पोर्टल भी है उसके जरिए लोग ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं. साथ ही 15 नवंबर तक पीएनजी शुरू हो जाएगी, जिससे इस उद्योग को काफी सहूलियत मिलेगी.
कारीगर रिंकू के मुताबिक घुंघरू तैयार होने की प्रक्रिया छह लोगों के हाथों से गुजरती है. इसमें अलग-अलग काम के लिए मजदूरी भी अलग-अलग है. घुंघरू में गोली यानी दाने डालने और लच्छे तैयार करने जैसे काम में काफी मेहनत लगती है. उनकी खनक तैयार होने के बाद ही सामने आती है.
65 वर्षीय बादामी देवी घुंघरुओं में दाने डालती हैं. उनके मुताबिक एक भट्ठी के करीब 2,200 दानों में गोली डालने के 50 रुपये मिलते हैं. दिनभर में दो भट्ठियों का काम मिलने पर करीब 100 रुपये की कमाई होती है. इतने रुपयों से गुजारा नहीं चलता है.
नई पीढ़ी को जोड़ना चुनौती : उद्योगपति आदित्य मित्तल ने बताया कि पुराने कारीगरों ने अपनी मेहनत से उद्योग को आगे बढ़ाया है, लेकिन अब उनके बच्चे दूसरे रोजगार की ओर जा रहे हैं. प्रशिक्षण, डिजाइनिंग और आधुनिक मशीनें चलाने की व्यवस्था हो तो नई पीढ़ी को इस काम से जोड़ा जा सकता है. ओडीओपी से उद्योग को पहचान मिली है. अयोध्या में राम मंदिर के लिए 21 कुंतल का घंटा बनाए जाने से भी जलेसर की चर्चा बढ़ी है.
आदित्य मित्तल के मुताबिक रेल समेत परिवहन की अच्छी कनेक्टिविटी और बेहतर सड़क मार्ग हो तो निश्चित रूप से यहां पर्यटन बढ़ सकता है. जलेसर को आगरा और मथुरा के पर्यटन मार्ग से जोड़ने की संभावना है, लेकिन सड़क और रेल संपर्क की सीमाएं चुनौती बनी हुई हैं. आगरा-जलेसर मार्ग की स्थिति में सुधार और बेहतर परिवहन से कारोबार बढ़ेगा.
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