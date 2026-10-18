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घुंघरू नगरी के घंटों की दुनियाभर में धाक, कैसी है कारीगरों-शिल्पकारों की जिंदगी?

पढ़ें जलेसर के हुनरमंदों पर आधारित प्रताप सिंह के संपादन में संवाददाता मनोज श्रीवास्तव की स्पेशल खबर.

विश्व में मशहूर घुंघरू नगरी को जानें.
विश्व में मशहूर घुंघरू नगरी को जानें. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 18, 2026 at 12:06 PM IST

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Updated : October 18, 2026 at 12:13 PM IST

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एटा : मंदिरों में गूंजने वाली घंटियों की आवाज हो या नृत्य में घुंघरुओं की झंकार. इनकी खनक के पीछे एटा जलेसर के कारीगरों-शिल्पकारों की कड़ी और पीढ़ियों की मेहनत है. पहले यहां कच्ची भट्ठियों में पीतल ढलता था, इसके बाद हुनर मिट्टी के सांचों में आकार लेता था, लेकिन आधुनिकता ने इसका स्वरूप बदल दिया है. ऐसे में दुनियाभर में मशहूर घुंघरू नगरी के घंटियों और घुंघरुओं की खनक तो खूब है, लेकिन इन्हें गढ़ने वाले परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों की बेबसी भी कम नहीं है.

देखें ; देश-विदेश में घुंघरू नगरी की धूम पर ईटीवी भारत की खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat)

जलेसर समेत देश के कई शहरों में घंटियों और घुंघरुओं के गढ़ने वाले हाथों को सरकार की योजना (एक जिला एक उत्पाद) का सहारा जरूर मिला, लेकिन कारीगरों की सीमित कमाई, काम की अनिश्चितता और नई पीढ़ी के दूर होने से पहचान पर धुंधलका छा रहा है. बहरहाल उद्यमियों को उम्मीद है कि ओडीओपी स्कीम से इस कारोबार को बढ़ावा के साथ हुनरमंद हाथों को बेहतर आमदनी का सहारा जरूर मिलेगा.

जानें घूंघरू नगरी का हाल.
जानें घूंघरू नगरी का हाल. (Photo Credit : ETV Bharat)


जलेसर में 300 पंजीकृत और 100 अपंजीकृत इकाइयां : उपायुक्त उद्योग अर्चना कुमारी के मुताबिक जलेसर में ढलाई की करीब 300 पंजीकृत और लगभग 100 अपंजीकृत इकाइयां हैं. उद्योग से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 15 हजार कारीगर जुड़े हुए हैं. पिछले पांच वर्षों में ईंधन संबंधी पाबंदियों, कच्चे माल की बढ़ती कीमत और डिजिटल मार्केटिंग की कमी के चलते करीब 15 से 20 प्रतिशत भट्ठियां बंद हुई हैं. सालाना निर्यात लगभग 50 लाख रुपये है.

सांचे में आकार लेता घंटा.
सांचे में आकार लेता घंटा. (Photo Credit : ETV Bharat)

घुंघरू बनाने की प्रक्रिया : ब्रास यानी पीतल, कॉपर और जिंक से तैयार मिश्रधातु है. इसे पिघलाकर मिट्टी के सांचों में ढलाई की जाती है. इसके बाद अलग-अलग चरणों में कारीगर उत्पाद को तैयार करते हैं. घुंघरू बनाने की प्रक्रिया में भी कई हाथों की मेहनत लगती है.

कारखाने में काम करते कारीगर.
कारखाने में काम करते कारीगर. (Photo Credit : ETV Bharat)

ओडीओपी से उम्मीद : ओडीओपी से उद्योग को बढ़ावा मिलने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाजार तक पहुंच बढ़ने की उम्मीद जताई है. ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर अमेज़न, फ्लिपकार्ट के साथ ही ओडीओपी का पोर्टल भी है उसके जरिए लोग ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं. साथ ही 15 नवंबर तक पीएनजी शुरू हो जाएगी, जिससे इस उद्योग को काफी सहूलियत मिलेगी.

देश में घूंघरू-घंटा उद्योग पर एक नजर
देश में घूंघरू-घंटा उद्योग पर एक नजर (Photo Credit : ETV Bharat)
व्यापारी राजकुमार का कहना है कि ओडीओपी से जलेसर के पीतल उत्पादों को पहचान मिली है. अब आसपास के लोग भी पीतल का सामान खरीदने के लिए जलेसर का नाम लेते हैं. यहां के पीतल की गुणवत्ता और टिकाऊपन के कारण उत्पाद देशभर में पहुंचते हैं और विदेशों में भी इनका बाजार है.
सांचों में पिघला पीतल डालते कारीगर.
सांचों में पिघला पीतल डालते कारीगर. (Photo Credit : ETV Bharat)

कारीगर रिंकू के मुताबिक घुंघरू तैयार होने की प्रक्रिया छह लोगों के हाथों से गुजरती है. इसमें अलग-अलग काम के लिए मजदूरी भी अलग-अलग है. घुंघरू में गोली यानी दाने डालने और लच्छे तैयार करने जैसे काम में काफी मेहनत लगती है. उनकी खनक तैयार होने के बाद ही सामने आती है.

कारखाने में बना घंटा.
कारखाने में बना घंटा. (Photo Credit : ETV Bharat)
मेहनत के हिसाब से कमाई नहीं : जलेसर के कारीगरों की जिंदगी इस उद्योग की दूसरी तस्वीर भी दिखाती है. करीब 40 साल से सांचे बनाने का काम कर रहीं मुन्नी देवी बताती हैं कि पहले उन्हें 40 रुपये मिलते थे, अब 200 रुपये मिलते हैं. पति के न होने पर बच्चों की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है.
घुंघरू नगरी के कारीगरों की हालत.
घुंघरू नगरी के कारीगरों की हालत. (Photo Credit : ETV Bharat)
मुश्किल से हो रहा गुजारा : कारीगर राजू बताते हैं कि वह भी करीब 40 वर्षों से इस काम में हैं. पहले 40 रुपये मिलते थे, अब छह घंटे की मेहनत के करीब 350 रुपये मिलते हैं. महीने में मुश्किल से 18 से 20 दिन काम मिल पाता है. बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च इसी कमाई से चलाना काफी मुश्किल है. अक्सर उधार लेकर गुजारा करना पड़ता है.
घंटे का अंतिम रूप देता कारीगर.
घंटे का अंतिम रूप देता कारीगर. (Photo Credit : ETV Bharat)


65 वर्षीय बादामी देवी घुंघरुओं में दाने डालती हैं. उनके मुताबिक एक भट्ठी के करीब 2,200 दानों में गोली डालने के 50 रुपये मिलते हैं. दिनभर में दो भट्ठियों का काम मिलने पर करीब 100 रुपये की कमाई होती है. इतने रुपयों से गुजारा नहीं चलता है.

घंटे का अंतिम रूप देता कारीगर.
घंटे का अंतिम रूप देता कारीगर. (Photo Credit : ETV Bharat)
नियमित काम नहीं मिलता : सांचा ढालने वाले बृजकिशोर बताते हैं कि काम के हिसाब से वह प्रतिदिन करीब एक हजार से 1,200 रुपये तक कमा लेते हैं. शंकर बताते हैं कि काम मिलने पर अच्छी मजदूरी हो जाती है, लेकिन नियमित काम नहीं रहता. जलेसर में काम कम होने पर मुरादाबाद, मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस जैसे शहरों में मजदूरी करने जाना मजबूरी है.

नई पीढ़ी को जोड़ना चुनौती : उद्योगपति आदित्य मित्तल ने बताया कि पुराने कारीगरों ने अपनी मेहनत से उद्योग को आगे बढ़ाया है, लेकिन अब उनके बच्चे दूसरे रोजगार की ओर जा रहे हैं. प्रशिक्षण, डिजाइनिंग और आधुनिक मशीनें चलाने की व्यवस्था हो तो नई पीढ़ी को इस काम से जोड़ा जा सकता है. ओडीओपी से उद्योग को पहचान मिली है. अयोध्या में राम मंदिर के लिए 21 कुंतल का घंटा बनाए जाने से भी जलेसर की चर्चा बढ़ी है.

सांचों में पिघला पीतल डालते कारीगर.
सांचों में पिघला पीतल डालते कारीगर. (Photo Credit : ETV Bharat)

आदित्य मित्तल के मुताबिक रेल समेत परिवहन की अच्छी कनेक्टिविटी और बेहतर सड़क मार्ग हो तो निश्चित रूप से यहां पर्यटन बढ़ सकता है. जलेसर को आगरा और मथुरा के पर्यटन मार्ग से जोड़ने की संभावना है, लेकिन सड़क और रेल संपर्क की सीमाएं चुनौती बनी हुई हैं. आगरा-जलेसर मार्ग की स्थिति में सुधार और बेहतर परिवहन से कारोबार बढ़ेगा.

सांचे में आकार लेता घंटा.
सांचे में आकार लेता घंटा. (Photo Credit : ETV Bharat)
उपायुक्त उद्योग अर्चना कुमारी ने बताया कि आगरा-मथुरा के पर्यटन सर्किट से जलेसर को जोड़ने का कोई प्रस्ताव फिलहाल उनके विभाग के पास नहीं है. यदि शिल्प प्रदर्शन केंद्र, कार्यशालाओं तक पहुंच और पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित हों तो जलेसर के पारंपरिक उद्योग को नया बाजार मिल सकता है.

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Last Updated : October 18, 2026 at 12:13 PM IST

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