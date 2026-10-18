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घुंघरू नगरी के घंटों की दुनियाभर में धाक, कैसी है कारीगरों-शिल्पकारों की जिंदगी?

विश्व में मशहूर घुंघरू नगरी को जानें. ( Photo Credit : ETV Bharat )

एटा : मंदिरों में गूंजने वाली घंटियों की आवाज हो या नृत्य में घुंघरुओं की झंकार. इनकी खनक के पीछे एटा जलेसर के कारीगरों-शिल्पकारों की कड़ी और पीढ़ियों की मेहनत है. पहले यहां कच्ची भट्ठियों में पीतल ढलता था, इसके बाद हुनर मिट्टी के सांचों में आकार लेता था, लेकिन आधुनिकता ने इसका स्वरूप बदल दिया है. ऐसे में दुनियाभर में मशहूर घुंघरू नगरी के घंटियों और घुंघरुओं की खनक तो खूब है, लेकिन इन्हें गढ़ने वाले परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों की बेबसी भी कम नहीं है.

देखें ; देश-विदेश में घुंघरू नगरी की धूम पर ईटीवी भारत की खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat) जलेसर समेत देश के कई शहरों में घंटियों और घुंघरुओं के गढ़ने वाले हाथों को सरकार की योजना (एक जिला एक उत्पाद) का सहारा जरूर मिला, लेकिन कारीगरों की सीमित कमाई, काम की अनिश्चितता और नई पीढ़ी के दूर होने से पहचान पर धुंधलका छा रहा है. बहरहाल उद्यमियों को उम्मीद है कि ओडीओपी स्कीम से इस कारोबार को बढ़ावा के साथ हुनरमंद हाथों को बेहतर आमदनी का सहारा जरूर मिलेगा.

