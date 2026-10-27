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एटा के अलीगंज में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़: एक लाख का इनामी कुख्यात अपराधी बिरेंद्र एनकाउंटर में ढेर

एडीजी आगरा जोन ने 25 अक्टूबर को घोषित किया था एक लाख का इनाम ( Photo Credit: ETV Bharat )

एटा: उत्तर प्रदेश में एटा जिले के अलीगंज में सर्राफा कारोबारी से हुई लाखों रुपये की लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक लाख रुपये के इनामी बदमाश को पुलिस ने मंगलवार शाम हुई मुठभेड़ में मार गिराया. इस मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब रहा, जबकि इस कार्रवाई में एक पुलिसकर्मी के भी घायल हो गया.

मारा गया शातिर बदमाश बिरेंद्र बेहद खतरनाक था और उसके खिलाफ विभिन्न थानों में कुल 53 मुकदमे दर्ज थे.

एसएसपी डॉ. इलामारन जी (Video Credit: ETV Bharat) 22 अक्टूबर को सर्राफा कारोबारी से हुई थी बड़ी लूट: एसएसपी डॉ. इलामारन जी के अनुसार बिरेंद्र एक बेहद शातिर अपराधी था और पुलिस अब उसके फरार चल रहे साथी की सरगर्मी से तलाश कर रही है. अलीगंज के मेवाती मोहल्ले में 22 अक्टूबर को 'मां सरस्वती ज्वेलर्स' के नाम से दुकान चलाने वाले सर्राफा कारोबारी संजय यादव के साथ इस दुस्साहसिक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था. बदमाशों ने दुकान संचालक से करीब 10 किलो चांदी, 250 ग्राम सोना और एक लाख रुपये कैश लूट लिया था. दिनदहाड़े हुई इस सनसनीखेज वारदात से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था और पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी.