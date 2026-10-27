एटा के अलीगंज में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़: एक लाख का इनामी कुख्यात अपराधी बिरेंद्र एनकाउंटर में ढेर
अलीगंज में सर्राफा कारोबारी से लाखों की लूट के आरोपी एक लाख के इनामी बदमाश बिरेंद्र को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 9:52 PM IST
एटा: उत्तर प्रदेश में एटा जिले के अलीगंज में सर्राफा कारोबारी से हुई लाखों रुपये की लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक लाख रुपये के इनामी बदमाश को पुलिस ने मंगलवार शाम हुई मुठभेड़ में मार गिराया. इस मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब रहा, जबकि इस कार्रवाई में एक पुलिसकर्मी के भी घायल हो गया.
मारा गया शातिर बदमाश बिरेंद्र बेहद खतरनाक था और उसके खिलाफ विभिन्न थानों में कुल 53 मुकदमे दर्ज थे.
22 अक्टूबर को सर्राफा कारोबारी से हुई थी बड़ी लूट: एसएसपी डॉ. इलामारन जी के अनुसार बिरेंद्र एक बेहद शातिर अपराधी था और पुलिस अब उसके फरार चल रहे साथी की सरगर्मी से तलाश कर रही है. अलीगंज के मेवाती मोहल्ले में 22 अक्टूबर को 'मां सरस्वती ज्वेलर्स' के नाम से दुकान चलाने वाले सर्राफा कारोबारी संजय यादव के साथ इस दुस्साहसिक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था. बदमाशों ने दुकान संचालक से करीब 10 किलो चांदी, 250 ग्राम सोना और एक लाख रुपये कैश लूट लिया था. दिनदहाड़े हुई इस सनसनीखेज वारदात से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था और पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी.
उन्नाव से चुराई गई बाइक का हुआ था इस्तेमाल: पुलिस की छानबीन में सामने आया कि मुठभेड़ में मारे गए बिरेंद्र ने 21 अक्टूबर को उन्नाव जिले से एक बाइक चोरी की थी. आरोप है कि अगले ही दिन यानी 22 अक्टूबर को अलीगंज के मेवाती मोहल्ले में सर्राफा कारोबारी के यहां लूट की घटना को अंजाम देने के लिए इसी चोरी की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था. इस बड़ी वारदात की गंभीरता को देखते हुए एडीजी आगरा जोन एस.के. भगत ने 25 अक्टूबर को बिरेंद्र पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था. अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कुल छह विशेष टीमों का गठन किया था जो लगातार सुराग लगाने में जुटी हुई थीं.
मैनपुरी का रहने वाला था बदमाश, फरार साथी की तलाश जारी: मूल रूप से मैनपुरी जिले के हरचंदपुर का रहने वाला बिरेंद्र पुत्र गुमान सिंह अपने आपराधिक इतिहास के कारण पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था. उसके खिलाफ दर्ज बानवे नहीं बल्कि पूरे 53 मुकदमों से उसकी आपराधिक प्रवृत्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है. मंगलवार शाम पुलिस के साथ हुई आमने-सामने की मुठभेड़ में उसका खेल खत्म हो गया और वह मारा गया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मुख्य आरोपी के मारे जाने के बाद अब उसके दूसरे फरार साथी की तलाश में कांबिंग तेज कर दी गई है और जल्द ही उसे भी दबोच लिया जाएगा.
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