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एटा सर्राफा लूटकांड: पुलिस के हत्थे चढ़े दो और शातिर आरोपी, साजिश और माल के बंटवारे का हुआ खुलासा

60 लाख की लूट का मामला: मैनपुरी के गौरव और मंगलम पुलिस के शिकंजे में. ( Photo Credit: ETV Bharat )

एटा: उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अलीगंज थाना क्षेत्र में हाल ही में हुई सर्राफा लूट की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी. यह मामला 22 अक्टूबर 2026 की शाम करीब 5:30 बजे का है जब पुलिस को लूट की सूचना मिली.

नवाबगंज रोड से ग्राम पुराहार जाने वाले किन्नौड़ी कट के पास अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार तीन अज्ञात बदमाशों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया था. बदमाश सर्राफा व्यापारी के बैग में रखे सोने-चांदी के बेशकीमती आभूषण और नकदी लूटकर मौके से फरार हो गए थे.

जानकारी देते सीओ अलीगंज राजेश सिंह. (Photo Credit: ETV Bharat) मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने शुरू की थी तलाश: इस घटना के तुरंत बाद अलीगंज थाने में मुकदमा संख्या 258/2026 के तहत बीएनएस की धारा 309(6) में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. शुरुआती जांच के बाद ही पुलिस हरकत में आ गई और बदमाशों की तलाश के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. इलामारन जी के सख्त निर्देशों के तहत वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी का विशेष अभियान चलाया जा रहा था. इस पूरे ऑपरेशन को अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताभ पांडेय, अपर पुलिस अधीक्षक अपराध सच्चिदानंद और क्षेत्राधिकारी राजेश सिंह की देखरेख में आगे बढ़ाया गया.