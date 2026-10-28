ETV Bharat / state

एटा सर्राफा लूटकांड: पुलिस के हत्थे चढ़े दो और शातिर आरोपी, साजिश और माल के बंटवारे का हुआ खुलासा

एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र में 60 लाख की सर्राफा लूट के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Photo Credit: ETV Bharat
60 लाख की लूट का मामला: मैनपुरी के गौरव और मंगलम पुलिस के शिकंजे में. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 28, 2026 at 10:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

एटा: उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अलीगंज थाना क्षेत्र में हाल ही में हुई सर्राफा लूट की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी. यह मामला 22 अक्टूबर 2026 की शाम करीब 5:30 बजे का है जब पुलिस को लूट की सूचना मिली.

नवाबगंज रोड से ग्राम पुराहार जाने वाले किन्नौड़ी कट के पास अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार तीन अज्ञात बदमाशों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया था. बदमाश सर्राफा व्यापारी के बैग में रखे सोने-चांदी के बेशकीमती आभूषण और नकदी लूटकर मौके से फरार हो गए थे.

जानकारी देते सीओ अलीगंज राजेश सिंह. (Photo Credit: ETV Bharat)

मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने शुरू की थी तलाश: इस घटना के तुरंत बाद अलीगंज थाने में मुकदमा संख्या 258/2026 के तहत बीएनएस की धारा 309(6) में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. शुरुआती जांच के बाद ही पुलिस हरकत में आ गई और बदमाशों की तलाश के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. इलामारन जी के सख्त निर्देशों के तहत वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी का विशेष अभियान चलाया जा रहा था. इस पूरे ऑपरेशन को अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताभ पांडेय, अपर पुलिस अधीक्षक अपराध सच्चिदानंद और क्षेत्राधिकारी राजेश सिंह की देखरेख में आगे बढ़ाया गया.

साजिश रचने वाले दो नए चेहरे आए पकड़ में: जांच का दायरा जैसे-जैसे आगे बढ़ा, वैसे-वैसे इस पूरी साजिश की परतें भी एक-एक करके खुलने लगीं. अलीगंज पुलिस ने इस मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस के मुताबिक ये दोनों आरोपी सीधे तौर पर लूट की योजना बनाने और लूटे गए सामान के बंटवारे में शामिल थे. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मैनपुरी जिले के रहने वाले गौरव चौहान और मंगलम मिश्रा के रूप में हुई है, जिनके पास से पुलिस ने आभूषण भी बरामद किए हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
एटा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी. (Photo Credit: ETV Bharat)

गंभीर आपराधिक इतिहास वाले हैं दोनों आरोपी: पुलिस की पूछताछ में इन दोनों आरोपियों के पुराने और काले कारनामों की लंबी फेहरिस्त सामने आई है. गौरव चौहान के खिलाफ मैनपुरी में हत्या, लूट, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर मामलों में कई मुकदमे दर्ज हैं. वहीं दूसरे आरोपी मंगलम मिश्रा के खिलाफ भी भोगांव थाने में मारपीट और आर्म्स एक्ट से जुड़े मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है और इस लूट से जुड़े बाकी पहलुओं की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें- यूपी में 40 चैरिटेबल ब्लड सेंटरों की जांच, खामियां मिलने पर सात के संचालन पर रोक

TAGGED:

ETAH ALIGANJ JEWELER ROBBERY
ETAH POLICE ARREST ACCUSED
MAINPURI GAURAV CHAUHAN MANGALAM
एटा अलीगंज सर्राफा लूट
एटा पुलिस गिरफ्तारी

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.