एटा सर्राफा लूटकांड: पुलिस के हत्थे चढ़े दो और शातिर आरोपी, साजिश और माल के बंटवारे का हुआ खुलासा
एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र में 60 लाख की सर्राफा लूट के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 10:30 PM IST
एटा: उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अलीगंज थाना क्षेत्र में हाल ही में हुई सर्राफा लूट की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी. यह मामला 22 अक्टूबर 2026 की शाम करीब 5:30 बजे का है जब पुलिस को लूट की सूचना मिली.
नवाबगंज रोड से ग्राम पुराहार जाने वाले किन्नौड़ी कट के पास अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार तीन अज्ञात बदमाशों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया था. बदमाश सर्राफा व्यापारी के बैग में रखे सोने-चांदी के बेशकीमती आभूषण और नकदी लूटकर मौके से फरार हो गए थे.
मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने शुरू की थी तलाश: इस घटना के तुरंत बाद अलीगंज थाने में मुकदमा संख्या 258/2026 के तहत बीएनएस की धारा 309(6) में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. शुरुआती जांच के बाद ही पुलिस हरकत में आ गई और बदमाशों की तलाश के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. इलामारन जी के सख्त निर्देशों के तहत वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी का विशेष अभियान चलाया जा रहा था. इस पूरे ऑपरेशन को अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताभ पांडेय, अपर पुलिस अधीक्षक अपराध सच्चिदानंद और क्षेत्राधिकारी राजेश सिंह की देखरेख में आगे बढ़ाया गया.
साजिश रचने वाले दो नए चेहरे आए पकड़ में: जांच का दायरा जैसे-जैसे आगे बढ़ा, वैसे-वैसे इस पूरी साजिश की परतें भी एक-एक करके खुलने लगीं. अलीगंज पुलिस ने इस मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस के मुताबिक ये दोनों आरोपी सीधे तौर पर लूट की योजना बनाने और लूटे गए सामान के बंटवारे में शामिल थे. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मैनपुरी जिले के रहने वाले गौरव चौहान और मंगलम मिश्रा के रूप में हुई है, जिनके पास से पुलिस ने आभूषण भी बरामद किए हैं.
गंभीर आपराधिक इतिहास वाले हैं दोनों आरोपी: पुलिस की पूछताछ में इन दोनों आरोपियों के पुराने और काले कारनामों की लंबी फेहरिस्त सामने आई है. गौरव चौहान के खिलाफ मैनपुरी में हत्या, लूट, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर मामलों में कई मुकदमे दर्ज हैं. वहीं दूसरे आरोपी मंगलम मिश्रा के खिलाफ भी भोगांव थाने में मारपीट और आर्म्स एक्ट से जुड़े मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है और इस लूट से जुड़े बाकी पहलुओं की जांच कर रही है.
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