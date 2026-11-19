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नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद, 80 हजार का जुर्माना

एटा पॉक्सो विशेष कोर्ट का फैसला ( Photo Credit; ETV Bharat )

एटा: नाबालिग को बाजार से बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्सक्लूसिव कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उसपर 80 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

करीब ढाई साल में फैसला