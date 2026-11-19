नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद, 80 हजार का जुर्माना
ऑपरेशन कन्विक्शन असरदार, पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 7:24 PM IST
एटा: नाबालिग को बाजार से बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्सक्लूसिव कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उसपर 80 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
करीब ढाई साल में फैसला
करीब ढाई साल पुराने इस मामले में पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बाद फैसला आया.मामला कोतवाली देहात क्षेत्र का है. पीड़ित ने थाने में 15 मार्च 2024 को मामला दर्ज कराया था. जिसके बाद पुलिस ने साक्ष्य संकलित करते हुए अभियुक्त ओमवीर के खिलाफ 28 मार्च 2024 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया.
ऑपरेशन कन्विक्शन असरदार
उत्तर प्रदेश डीजीपी की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस मुकदमे को प्रभावी पैरवी के लिए चिह्नित किया गया था.वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल ने मुकदमे की नियमित निगरानी की.
कोर्ट में मजबूती से रखा गया पक्ष
अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में मजबूत तरीके से पक्ष रखे जाने से कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी ठहराया और कठोर सजा सुनाई. एडीजीसी प्रदीप गुप्ता ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई.पुलिस ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बड़ी सफलता माना है.
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