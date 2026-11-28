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एटा के रोजगार मेले में 271 युवाओं का चयन, सचिन और शिवानी के चेहरे पर खिली खुशी

एटा : अलीगंज विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार को आयोजित वृहद रोजगार मेले में नौकरी पाने के लिए युवाओं की भीड़ उमड़ी. यहां 17 कंपनियों ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिए. मेले में कुल 271 युवाओं का प्रारंभिक चयन किया गया. चयन की जानकारी मिलते ही सचिन बाबू यादव और शिवानी यादव सहित अन्य अभ्यर्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे. युवाओं ने रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार के साथ सेवायोजन विभाग का आभार जताया.





स्टार ग्रुप ऑफ मैनपावर में प्रारंभिक रूप से चयनित सचिन बाबू यादव ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार की पहल से कंपनियां उनके क्षेत्र में पहुंचीं और उन्हें रोजगार पाने का अवसर मिला. उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार के साथ चयन करने वाली कंपनी का भी धन्यवाद किया. शिवानी यादव ने कहा कि सेवायोजन विभाग की ओर से विधानसभा क्षेत्र में रोजगार मेले का आयोजन कर युवाओं को नौकरी पाने का अवसर देना अच्छी पहल है.



रोजगार मेले की खास बात यह रही कि अलीगंज और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को नौकरी की तलाश में अलग-अलग शहरों के चक्कर लगाने के बजाय एक ही परिसर में 17 कंपनियों के सामने अपनी योग्यता प्रस्तुत करने का अवसर मिला. प्रारंभिक रूप से 271 युवाओं का चयन क्षेत्र के बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि रहा.



