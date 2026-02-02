तुमड़िया डैम में गाद जमाव खड़ी कर रहा परेशानी, 174 करोड़ की योजना को जल्द मिलेगी मंजूरी
रामनगर तुमड़िया डैम के सुदृढ़ीकरण व तकनीकी सुधार के काम के लिए शासन को एस्टीमेट भेजा गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 2, 2026 at 8:01 AM IST
रामनगर: तुमड़िया डैम की स्थिति को लेकर विभाग अलर्ट मोड पर है. समय के साथ डैम में लगातार हो रहे गाद जमाव परेशानी खड़ी कर रहा है. जिस कारण जलधारण क्षमता कमजोर हो रही है. वहीं बांध की संरचना भी कुछ स्थानों पर प्रभावित हो रही है. इन्हीं पहलुओं को देखते हुए डैम के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए 174 करोड़ रुपये की एक बड़ी सुधार योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसे जल्द ही शासन की मंजूरी मिलने की उम्मीद है.
जानकारी देते हुए सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता संजय शुक्ल ने बताया कि तुमड़िया डैम का विभागीय स्तर पर गहन निरीक्षण किया गया है. निरीक्षण के दौरान यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि वर्षों से जमा हो रही गाद के कारण डैम की जल भंडारण क्षमता में लगातार कमी आ रही है. इसके साथ ही डैम के बांध की संरचना में भी कुछ कमजोर बिंदु चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें समय रहते दुरुस्त करना बेहद जरूरी है.
संजय शुक्ल ने बताया कि जब जलाशय में पानी भरा जाता है, तब डैम के निचले हिस्से में स्थित पीआरडब्ल्यू (PRW) संरचनाओं में तकनीकी दिक्कतें सामने आती हैं. पानी के दबाव को सहन करने, पाइपिंग जैसी समस्याओं को रोकने और संरचनात्मक मजबूती बनाए रखने में चुनौतियां बढ़ जाती है. यदि इन पर समय रहते ध्यान न दिया जाए, तो भविष्य में बड़ी तकनीकी समस्या खड़ी हो सकती है. इन्हीं खतरों को देखते हुए विभाग ने एक विस्तृत एस्टीमेट तैयार किया है. प्रस्तावित योजना में डैम के कमजोर हिस्सों का सुदृढ़ीकरण, तकनीकी सुधार कार्य और गाद निकासी को प्रमुख रूप से शामिल किया गया है.
इससे न सिर्फ डैम की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि इसकी जलधारण क्षमता भी दोबारा मजबूत होगी. संजय शुक्ल ने बताया कि लगभग 174 करोड़ रुपये की यह योजना अब अंतिम चरण में है. अंतिम निरीक्षण के बाद एस्टीमेट को शासन को भेजा जा रहा है. स्वीकृति मिलते ही इस महत्वपूर्ण परियोजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा. उन्होंने भरोसा जताया कि योजना के लागू होने के बाद तुमड़िया डैम की सुरक्षा, क्षमता और कार्यक्षमता में बड़ा सुधार होगा, जिससे सिंचाई, जल प्रबंधन और क्षेत्रीय जरूरतों को दीर्घकाल तक मजबूती मिलेगी.
