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बादाम वाले वीडियो का हुआ असर, संपदा अधिकारी एल.पी.बंजारे और सहायक पुन्नम बंजारे मुख्यालय अटैच

युवक का जैसे ही वीडियो वायरल हुआ जिला प्रशासन की टीम हरकत में आ गई. जिन अफसरों पर फाइल दबाने का आरोप युवक ने लगाया था, उन अफसरों पर अब गाज गिरी है. विभाग ने कार्रवाई करते हुए संपदा अधिकारी एल.पी.बंजारे और सहायक पुन्नम बंजारे मुख्यालय अटैच कर दिया है.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल में बड़ी कार्रवाई हुई है. तिफरा कार्यालय के अधिकारी को बादाम देने और फाइल दबाने के आरोप वाला वीडियो वायरल होने के बाद संपदा अधिकारी एल.पी. बंजारे और सहायक पुन्नम बंजारे पर एक्शन लिया गया है. बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक युवक ने अपनी समस्या बताते हुए वीडियो बनाया और उसे वायरल किया. वायरल वीडियो में युवक अधिकारी की टेबल पर बादाम गिराकर कह रहा है, ''आप ये बादाम खाएं और मेरी खोई हुई फाइल खोजकर निकालें.''

जानिए क्या है विवाद की असली वजह

दरअसल, हाउसिंग बोर्ड की कार्यप्रणाली से परेशान एक युवक तरूण साहू ने अनोखे अंदाज में विरोध जताया था. पीड़ित तरूण ने अफसरों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा, मैंने करीब एक वर्ष पहले ईडब्ल्यूएस श्रेणी का एक फ्लैट रिसेल में खरीदकर उसकी विधिवत रजिस्ट्री करवाई थी. रजिस्ट्री के तुरंत बाद मैंने नामांतरण के लिए अभिलाषा परिसर, तिफरा स्थित हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए थे. आम तौर पर नामांतरण की प्रक्रिया 1 से 2 महीने में पूरी हो जाती है, लेकिन 7 महीने तक उसके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.''

बादाम देकर कहा इस खाकर फाइल खोजें मिल जाएगी

पीड़ित ने कहा कि जब वह कार्यालय जानकारी लेने पहुंचा, तो संबंधित अधिकारी पूनम बंजारे ने बताया कि नामांतरण तो हो चुका है, लेकिन फाइल नहीं मिल रही है. पीड़ित का कहना है कि पिछले कई महीनों से वह लगातार कार्यालय के चक्कर लगा रहा है, लेकिन हर बार उसे यही जवाब मिलता है कि फाइल खो गई है या तलाश की जा रही है. इस दौरान वह 50 से अधिक बार दफ्तर आ चुका है, जिससे उसका समय और पैसा दोनों बर्बाद हुआ है. जब भी ऑफिस जाता उसे वही जवाब मिलता तो उसने अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया. वह 500 ग्राम बादाम खरीदकर कार्यालय पहुंचा और अधिकारी को देते हुए कहा कि इसे खाने से उनकी याद्दाश्त तेज हो जाएगी और शायद उन्हें उसकी फाइल का पता चल जाए.

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